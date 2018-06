Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104,50 Euro belassen. Der Markt unterschätze die Risiken, die europäischen Baustoffkonzernen durch den Expansionsdrang chinesischer Wettbewerber in Übersee drohten, schrieb Analyst Paul Roger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./edh/ajx Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-06-07/14:59

ISIN: DE0006047004