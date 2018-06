Betrachtet man die Entwicklung, oder besser gesagt den Einzug, von Elektronik in das Automobil, können wir verschiedene Phasen erkennen - nicht nur in punkto Lebensdauer. Begann es mit elektronischen Einspritzungen, kamen bald vorprogrammierte Bordsysteme wie ABS und ESP ins Spiel. Das gute alte DIN-Radio machte Platz für moderne Infotainment-Geräte. Aber die Komponenten hatten und haben alle eines gemeinsam: Die Funktionen gehen nicht über fest vorprogrammierte oder komfortorientiert Abläufe hinaus. Damit besteht auch nur ein beschränkter, nicht aber zwingender Bedarf an Software-Updates. Die elektronischen Steuergeräte, das ABS, das ESP, aber auch das Infotainment können so ein Fahrzeugleben lang ihre Dienste ungestört verrichten. Sollte beispielsweise das Navigationsgerät nach ein paar Jahren nicht mehr über Echtzeitangaben oder veraltete Straßenkarten verfügen, leistet ein Smartphone in der Tasche oder ein im Zubehörmarkt gekauftes PND schnell und effizient Abhilfe. Eine sich teilweise einstellende "Veraltung" von elektronischen Bauteilen im Auto ist im schlechtesten Fall ärgerlich, aber in keiner Weise lebensbedrohlich. Es geht primär um Komfort und Annehmlichkeiten.

Dank der verbesserten Teilequalität der Zulieferer und der Automobilhersteller geht die aktuelle Lebensdauer eines durchschnittlichen Automobils in Deutschland gegen 19 Jahre. 9,4 Jahre beträgt das durchschnittliche Alter von Autos ...

