Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Marktkonsolidierung und Online-Handel seien die Top-Themen im herausfordernden europäischen Lebensmittel-Einzelhandel, schrieb Analyst Andrew Gwynn in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. So werde immer wieder über eine Verbindung des niederländisch-belgischen Handelskonzerns mit der US-Supermarktkette Kroger spekuliert./edh/ajx Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-06-07/15:07

ISIN: NL0011794037