Die US-Regierung hat sich mit ZTE geeinigt. Der chinesische Technologiekonzern zahlt eine hohe Geldstrafe und muss US-Aufpasser aufnehmen.

Zwischen den USA und dem chinesischen Technologiekonzern ZTE ist es zu einer Einigung gekommen. Das sagte US-Handelsminister Wilbur Ross gegenüber CNBC. Demnach soll ZTE eine Geldstrafe in Höhe von einer Milliarde Dollar zahlen und zusätzlich 400 Millionen Dollar in ein Treuhandkonto einzahlen, um zukünftige Verstöße abzudecken. Weiterhin soll ZTE sein Direktorium innerhalb von 30 Tagen austauschen, zudem soll ein Compliance-Team der USA in das Unternehmen eingesetzt werden.

Im Gegenzug soll das Lieferverbot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...