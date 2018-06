In seiner Umwandlungsstrategie hin zu einem Energiewende-Portfolio will nun der Essener Energiekonzern über Contracting Endkunden langfristig binden, die unweigerlich zunehmend energieautark werden. Das neue Produkt heißt E.on Sunrate. Es ergänzt die E.on SolarCloud. Die Essener umschreiben das so: "Sie müssen vorab nicht mehr in eine Solaranlage investieren. Denn die E.on Sunrate wandelt die Kosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...