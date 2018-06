US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel nur wenig bewegt. Damit konnten die Kurse vorerst nicht an die kräftigen Verluste vom Vortag anknüpfen, als eine breitangelegte Schwäche an den internationalen Märkten für Anleihen auch den amerikanischen Rentenmarkt erfasst hatte.

Von Konjunkturdaten sind im Handelsverlauf kaum Impulse zu erwarten. Zum Auftakt wurde ein leichter Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gemeldet. Der konnte die Kurse der Festverzinslichen aber nicht bewegen.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,52 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 99 22/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,82 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen rutschten um 1/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,98 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 3/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,13 Prozent./jkr/jsl/stw

