Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe. Die Tesla-Aktie habe nach der Hauptversammlung des US-Konzern ordentlich zugelegt. Grund für das Kursfeuerwerk sei die Bestätigung der Produktionsziele für Model 3 durch den Tesla-Chef Elon Mu. [mehr] Deutsche Börse AG Tradegate Exchange: Amazon.com und Apple im Mai am beliebtesten Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) waren mit einem Umsatz von 220 Mio. Euro bzw. 205 Mio. Euro im Mai die meist gehandelten Aktien an der Tradegate Exchange, so die Deutsche Börse AG. Insgesamt sei ein Orderbuchumsatz von 8,3 Mrd. Euro erzielt worden - im Mai 2017 seien es noch 7,8 Mrd. Euro gewesen. Die . [mehr] UBS JinkoSolar-Aktie ist weiter ein Kauf! - Aktienanalyse Zürich (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von Analyst Jon Windham von der UBS: Aktienanalyst Jon Windham von der UBS spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) aus. Im Zuge der aktuellen Nachrichten aus China zur Solarpolitik passen die UBS-Analysten ihr Bewertungsmodell für die Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. an. Analyst Jon Windham senkt das Kur. [mehr] Kolumnen mehr > Cornelia Frey Starke Vorgaben helfen Dax auf kleine Sprünge Deutsche Bank spart - und schwächelt Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Der Dax knüpft nach exzellenten Vorgaben von Dow und Nasdaq an die moderaten Gewinne der Vortage an. Die Deutsche Bank spart - und rechnet mit einem schwachen zweiten Quartal. Und beim G7 Gipfel könnte es Ärger geben Der G7 Gipfel am Freitag und Samstag in Kanada sollte eigentlich ein Hemmschuh sein - es werden schwierige Gespräche erwartet mit US Präsident Trump. Selbst eine offene Konfrontation ist nicht ausgeschlossen. Doch Anleger blenden das Thema offensichtlich aus und folgen den guten Vorgaben aus New York. Der Dow hat die 25.000 Punkte wieder zurückerobert. . [mehr] Klaus Stopp Die Tücken des billigen Geldes Für die Staatsregierungen ist die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) seit vielen Jahren ein Segen. Und auch nach einem möglichen Ende der Anleihekaufprogramme ist mit einem Explodieren der Refinanzierungskosten noch nicht zu rechnen. Denn die Masse der bisher angekauften Wertpapiere und die Wiederanlage infolge von Fälligkeiten werden die Renditen in den betreffenden Segmenten weiterhin auf niedrigem Niveau verharren lassen. Das wird vielen Regierungschefs die notwendige Luft zum Atmen verschaffen, die jedoch in der Vergangenheit oftmals nicht ode. [mehr] Commerzbank weiß, wer den WM-Titel holt Die Analysten der UBS zeichnen sich wie so viele andere nicht dadurch aus, dass sie Rezessionen oder auch Aktienkurse voraussagen können. Wie auch, das ist eine ziemlich absurde Erwartung. Also versucht man es ähnlich wie die Commerzbank mit Fußball und hat Modelle laufen lassen. Glauben Sie es oder nicht - der Trend stimmt. Wie immer. Weltmeister wird Deutschland. Ist das nicht verrückt? Hier können Sie es nachlesen. Wir können so etwas leider nicht, also beschränken wir uns also auf IHR Handwerkszeug für den DAX und die Chartanalyse. DAX-Put -TR1NZW DAX Turbo-Bull -DD6PAJ DAX Turbo-Bear -CQ7094 DAX Reverse-Bonus -GD8J9F DAX Discounter -VL5E73 S&P 500-Ausb. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

