Die Aktie von Anglo Ashami hat in den vergangenen Wochen eine enttäusche Performance hingelegt. Dabei wurde immerhin ein Boden bei etwa 7,50 Euro ausgebildet, der in den kommenden Wochen nun halten sollte, meinen die charttechnischen Analysten. Sonst würde es gefährlich werden. Zwischenzeitlich allerdings war die Aktie bereits deutlich unter diese Grenze gerückt, konnte sich indes schnell wieder nach oben erholen. Damit haben sich die Vorzeichen zumindest etwas aufgehellt. Wenn die Aktie in ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...