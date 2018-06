'FT': EU steht kurz vor Abschluss des Android-Kartellverfahrens gegen Google

LONDON - Der seit Jahren tobende Kampf der EU-Kommission gegen die Marktdominanz des US-Internetkonzerns Google geht einem Bericht zufolge in die nächste Runde. Das Verfahren gegen vermeintlichen Missbrauch der Marktmacht des Handy-Betriebssystems Android stehe kurz vor dem Abschluss, berichtete die "Financial Times" (Donnerstagausgabe) unter Berufung mit der Angelegenheit vertraute Personen. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager werde das Ergebnis ihrer Ermittlungen in den kommenden Wochen bekanntgeben.

ROUNDUP: Daimler bringt auch mit US-Marke Elektro-Laster auf den Markt

PORTLAND/STUTTGART - Der Lkw-Hersteller Daimler geht nun auch bei seiner US-Marke Freightliner mit zwei komplett elektrischen Lastwagen auf den Markt. Zunächst sollen allerdings nur 30 Fahrzeuge in einer Art Pilotphase an Kunden ausgeliefert werden, wie der Konzern am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Investorenveranstaltung in Portland (US-Bundesstaat Oregon) mitteilte.

Einigung im Streit um ZTE: Chinesischer Konzern muss in USA Rekordstrafe zahlen

WASHINGTON/PEKING - Der durch US-Sanktionen in die Krise geschlitterte chinesische Telekommunikationskonzern ZTE kann auf ein Ende der Blockade hoffen. Die US-Regierung habe mit dem Unternehmen eine Übereinkunft erzielt, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross am Donnerstag dem Nachrichtensender CNBC. Dafür müssen die Chinesen allerdings eine Rekordstrafe von insgesamt 1,4 Milliarden Dollar in Kauf nehmen, die das Handelsministerium dem ZTE-Konzern aufgebrummt hat. China hatte die Lösung für ZTE zur Schlüsselfrage gemacht, um einen Handelsstreit mit den USA zu vermeiden.

Volkswagen-Kernmarke legt auch im Mai weiter zu

WOLFSBURG - Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat im vergangenen Monat erneut mehr Fahrzeuge verkauft. Im Mai lieferte das Unternehmen weltweit 539 700 Autos an die Kunden aus, das waren 5,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie Volkswagen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte.

ROUNDUP: Philips setzt auf Kooperationen mit deutschen Kliniken

FRANKFURT/MÜNCHEN - Der Elektro- und Gesundheitskonzern Philips plant zahlreiche Partnerschaften mit deutschen Kliniken. Dabei kommen die Niederländer dem Konkurrenten Siemens in die Quere. Nachdem Philips bereits eine Kooperation mit den Kliniken Köln abgeschlossen hatte, gab das Unternehmen am Donnerstag ein 50 Millionen Euro umfassendes Projekt mit dem Städtischen Klinikum München bekannt. Dabei werden binnen acht Jahren mehr als 200 diagnostische Systeme wie MRTs, CTs, Ultraschall- und Röntgengeräte erneuert.

ROUNDUP/Studie: Benzin und Diesel könnten bis 2050 fast klimaneutral werden

BERLIN - Zur Erreichung der Klimaziele dürfen flüssige Energieträger wie Benzin, Diesel, Kerosin und Heizöl einer Untersuchung zufolge künftig nicht mehr aus Erdöl hergestellt werden. Die Umstellung von Treib- und Kraftstoffen auf erneuerbare Energie sei zu vertretbaren Kosten und wettbewerbsfähigen Preisen bis 2050 möglich, heißt es in einer am Donnerstag in Berlin vorgestellten Studie der Prognos AG. Man müsse jedoch umgehend damit beginnen, entsprechende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aufzubauen und einen allmählichen, aber stetigen Markthochlauf anstreben. Auftraggeber der Analyse sind Verbände der Mineralölwirtschaft.

Autobauer Volvo Cars will Absatz bis 2025 auch dank Abomodell verdoppeln

LONDON/GÖTEBORG - Der schwedische Autobauer Volvo Cars will bis zur Mitte des kommenden Jahrzehnts seinen Absatz verdoppeln und bei der Marge zu den deutschen Premiumherstellern BMW, Mercedes und Audi aufschließen. "Wir werden nicht mehr nur ein Autohersteller sein, sondern werden mehr und mehr direkte Beziehungen zu unseren Kunden aufbauen", sagte Volvo-Cars-Chef Hakan Samuelsson der "Financial Times" ("FT"/Donnerstag). 2025 soll zudem rund die Hälfte der Autos von Volvo über ein Abo-Modell vom Kunden gekauft werden.

VW-Dienstleistungstochter Moia startet in den ersten Monaten 2019

HANNOVER/HAMBURG - Die VW -Tochter Moia, zuständig für Mobilitätsdienstleistungen, geht in den ersten Monaten 2019 mit ihrem Shuttle-Service in Hamburg an den Start. Zu Beginn werde eine zweistellige Zahl an Elektro-Kleinbussen Fahrgäste durch die Stadt chauffieren, kündigte ein Sprecher an. Diese Zahl solle dann bald nach dem offiziellen Start auf 200 steigen, bis Ende 2020 werde Moia bis zu 500 Fahrzeuge einsetzen.

Milliarden-Deal: Fortive will von J&J-Tochter Sterilisations-Geschäft kaufen

EVERETT - Der US-Industriekonzern Fortive will sein Geschäft mit einer Milliardenübernahme stärken. Wie der Konzern am Mittwoch in Everett mitteilte, soll das Sterilisations-Geschäft der Johnson & Johnson -Tochter Ethicon übernommen werden. Für das Geschäft mit einem Umsatz von rund 775 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr will Fortive etwa 2,7 Milliarden Dollar in bar bezahlen. Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden. Mit einem Abschluss rechnet die Gesellschaft bis spätestens Anfang 2019. Johnson & Johnson ist als Hersteller von Medizintechnik, Konsumgütern und Pharmazeutika breit aufgestellt.

Kreditgeber signalisieren bei Steinhoff-Restrukturierung Unterstützung

STELLENBOSCH/AMSTERDAM - Der wegen eines Bilanzskandals schwer angeschlagene südafrikanische Handelskonzern Steinhoff hat von wichtigen Kreditgebern im Restrukturierungsprozess Rückendeckung erhalten. Wie die Gesellschaft am Mittwochabend mitteilte, würden bestimmte Kreditgeber den Prozess mit verschiedenen Maßnahmen bis zum 30. Juni unterstützend begleiten. So solle auch Zeit gewonnen werden, um die Restrukturierung weiter voranzutreiben, hieß es. Im Zuge des Bilanzskandals sind Steinhoff-Aktien nahezu wertlos geworden. Am Mittwoch legten die Aktien nach Börsenschluss von einem sehr niedrigen Niveau aus kräftig zu.

Weitere Meldungen

-Nicht genannter Investor rettet Höchster Porzellan-Manufaktur

-ROUNDUP: Verbrauch von Plastiktüten in Deutschland geht zurück

-Zeitschriftenredakteure bekommen mehr Geld

-Streit zwischen Krabbenfischern und EU - Ministerin zuversichtlich

-EuGH: Deutsches Gericht muss über 'Glen'-Whisky entscheiden

-Gruner + Jahr-Chefin mit neuem Fünf-Jahres-Vertrag

-Geologen untersuchen Bohrkerne von Bahn-Tunnelbaustelle in Rastatt

-Union gegen Verkaufsverbot für Energy Drinks an Jugendliche

-CEBIT: Messe vor Neustart als Digital-Festival

-Rentenkommission will Ergebnisse planmäßig im März 2020 vorlegen

-Swiss Re besorgt sich mit Wandelanleihe frisches Geld

-Zoff um Tirols Lkw-Blockade - Scheuer fährt nicht zu Brenner-Gipfel

-Justizminister für Cannabis-Obergrenze - nicht mehr als sechs Gramm

-Drohnen-Experte Parrot stellt neues portables Modell vor

-Deutschland hinkt bei EU-Richtlinie für Elektrotankstellen hinterher

-Kreise: UBS hat im Asset Management Arbeitsplätze abgebaut

-Naturkosmetik lässt Weleda wachsen - aber Investitionen kosten

-Nato-Treffen: Minister beraten über Aufrüstung gegen Russland

-Ex-Banker neuer Finanzgeschäftsführer bei MV-Werften

-Munich Re: Schwere Unwetter sind Vorboten der Zukunft

-Stellenabbau bei British American Tobacco durch

-ROUNDUP/Studie: Gut ein Drittel der deutschen Firmen sind digitale Nachzügler

-Atomkraftwerk-Projekt Belene in Bulgarien wiederbelebt

-Studie: Jeder vierte Unternehmenslenker war zuvor Finanzchef

-Sonos will mit neuer Soundbar Beam Wohnzimmer erobern

-Bitterfeld-Wolfen erinnert an 125 Jahre Industriegeschichte°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stw

AXC0164 2018-06-07/15:20