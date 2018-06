St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse des Analysten Farooq Hamed von Raymond James: Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Farooq Hamed von Raymond James in Bezug auf die Aktien des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: IAG) nach wie vor die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung. Im Anschluss an die Bekanntgabe von Ergebnissen einer Vor-Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Essakan. [mehr] aktiencheck.de Europäische Kommission mahnt Deutschland wegen Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Kommission hat heute (Donnerstag) beschlossen, Deutschland, Belgien und Luxemburg zur vollständigen Umsetzung der europäischen Regeln über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe aufzufordern (Richtlinie 2014/94/EU). Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission: Die Regeln enthalten unter anderem harmonisierte Normen zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und Bestimmungen zur Elektromobilität. Sie spielen eine wichtige Rolle für das Funktionieren des EU-Binnenmarktes. Außerdem zielen sie auf eine Verringerung der Abhängigkeit des Verkehrs vom Erdöl und die Begrenzung der Umweltbelastung durch den Verkehr. Die Richtlin. [mehr] aktiencheck.de SLM Solutions-Aktie: Shortseller BlackRock Investment Management hält SLM Solutions unter Beschuss - Aktiennews Lübeck (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Investment Management (UK) Limited steigert Shortposition in SLM Solutions-Aktien signifikant: Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited befinden sich nach wie vor im Attacke-Modus gegen die Aktien der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D). Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 05.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1. [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Euro / Lira - Wetten mit Erdogan Der Abwertungslauf der Türkischen Lira könnte erstmal gestoppt sein. Die türkische Notenbank hebt den einwöchigen Leitzins um 1,25 Prozentpunkte auf 17,75 Prozent an. Weitere Straffungen sollen falls erforderlich erfolgen, erfuhr man am Donnerstag aus Ankara. Für Trader möchten wir eine Profi-Strategie auf die Lira vorstellen. Denn Knock-Outs sind momentan ein massiver Zinshebel. Die Long-Produkte haben rund 20 Prozent Finanzierungskosten pro Jahr, was bei Hebel 5 einen Totalverlust bedeuten würde. Umgekehrt haben Short-Produkte einen Finanzierungsgewinn von rund 15 Prozent pro Jahr. Wer also auf ein Comeback der Lira spekuliert (Euro-TRY-Short) profitiert mittelfristig doppelt. Unsere Auswahl laut. [mehr] Cornelia Frey Starke Vorgaben helfen Dax auf kleine Sprünge Deutsche Bank spart - und schwächelt Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Der Dax knüpft nach exzellenten Vorgaben von Dow und Nasdaq an die moderaten Gewinne der Vortage an. Die Deutsche Bank spart - und rechnet mit einem schwachen zweiten Quartal. Und beim G7 Gipfel könnte es Ärger geben Der G7 Gipfel am Freitag und Samstag in Kanada sollte eigentlich ein Hemmschuh sein - es werden schwierige Gespräche erwartet mit US Präsident Trump. Selbst eine offene Konfrontation ist nicht ausgeschlossen. Doch Anleger blenden das Thema offensichtlich aus und folgen den guten Vorgaben aus New York. Der Dow hat die 25.000 Punkte wieder zurückerobert. . [mehr] Die Tücken des billigen Geldes Für die Staatsregierungen ist die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) seit vielen Jahren ein Segen. Und auch nach einem möglichen Ende der Anleihekaufprogramme ist mit einem Explodieren der Refinanzierungskosten noch nicht zu rechnen. Denn die Masse der bisher angekauften Wertpapiere und die Wiederanlage infolge von Fälligkeiten werden die Renditen in den betreffenden Segmenten weiterhin auf niedrigem Niveau verharren lassen. Das wird vielen Regierungschefs die notwendige Luft zum Atmen verschaffen, die jedoch in der Vergangenheit oftmals nicht ode. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

