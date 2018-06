BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für Kompromisse zwischen Deutschland und Frankreich als einzigen Weg geworben, um eine EU-Reform zu erreichen. "Bei dieser Reform wird es sicherlich auch nur den Weg des Kompromisses geben", sagte Merkel beim "WDR-Europaforum" in Berlin. "Ich glaube, dass wir aufeinander zugehen werden, auch bei der Reform der Währungsunion."

Merkel deutete deutsche Kompromisslinien an. "Ich persönlich sehe nicht so umfangreiche Finanztöpfe, die intergouvernemental verwaltet werden sollten, wie das die französischen Vorschläge sind - aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir etwas tun müssen ... für die Konvergenz der Eurozone." Dies solle mehr sein als für die Länder, die nicht im Euro seien. "Ich glaube, auf diesem Weg kann man sich treffen", sagte die Kanzlerin.

Deutschland setze sich auch dafür ein, dass Europa "unabhängiger vom Internationalen Währungsfonds" werde, bekräftigte Merkel mit Blick auf den geplanten Ausbau des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds. "Ich hoffe, dass wir uns bis Ende Juni auf diese Fragen auch einigen", sagte sie zu den Reformvorhaben.

Kanzlerin will gute Kooperation mit Rom

Zudem betonte Merkel, sie setze auf eine gute Zusammenarbeit mit der neuen Regierung in Italien. "Ich finde, wir sollen jetzt erst einmal miteinander sprechen, bevor wir immer weiter übereinander sprechen", sagte sie. Die Kanzlerin schloss sich ausdrücklich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) an, der zuvor bei der Veranstaltung für Zurückhaltung plädiert hatte. Man solle "mit offen Augen, Armen, Ohren hingehen".

Natürlich gebe es Regeln, die eingehalten werden müssten. "Auf gute Zusammenarbeit, so muss das beginnen, und nicht gleich mit Verdächtigungen", betonte Merkel aber. Sie freue sich, am Freitag beim G7-Gipfel in Kanada erstmals den neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zu treffen. Zu den Hilfen für Griechenland, bei denen jetzt über Erleichterungen wie Laufzeitenverlängerungen diskutiert wird, zeigte sie sich "sehr optimistisch, dass wir gute Möglichkeiten finden".

Merkel bekannte sich grundsätzlich zum Nato-Ziel einer Erhöhung der Ausgaben für Verteidigung auf 2 Prozent der Wirtschaftsleistung. "Wenn ein Land wie Polen die 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Ausgaben für Verteidigung schafft, und ein Land wie Deutschland sagt, bei uns niemals, dann wird man dafür wenig Verständnis erringen", erklärte sie. "Deshalb werden wir noch eine lange Zeit brauchen - ich habe gestern gesagt, wir können bis 2025 1,5% des BIP schaffen -, aber das sollten wir schon in Angriff nehmen."

