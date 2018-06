München (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump wird sich negativ auf den Rest der Welt auswirken, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das erwarten 913 Volkswirte, die in 120 Ländern vom ifo Institut zu den US-Zöllen und den US-Steuersenkungen befragt wurden. Dabei gaben 78 Prozent an, dass die US-Zölle einen negativen Einfluss auf das eigene Land haben werden. Eine deutliche Mehrheit von 66 Prozent befand außerdem, dass die Handelspolitik auch die USA selbst negativ beeinflussen wird. Die Auswirkungen der Senkung der US-Unternehmenssteuern werden geteilt eingeschätzt: 49 Prozent der Experten erwarten . [mehr] aktiencheck.de Dialog Semiconductor-Aktie: Leerverkäufer PDT Partners bleibt im Rückwärtsgang - Aktiennews Kirchheim-Nabern (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer PDT Partners, LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Dialog Semiconductor plc. weiter ab: Die Leerverkäufer des Hedgefonds PDT Partners, LLC bleiben im Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF). Der New Yorker Hedgefonds PDT Partners, LLC hat am 06.06.2018 seine Netto-Leerverkaufspositi. [mehr] Maydorns Meinung JinkoSolar-Aktie: Heftiger Kursabsturz - Verkaufen? Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe. Die verschärften Solarbedingungen in China hätten der JinkoSolar-Aktie schwer zugesetzt. Das Papier des chinesischen Solarkonzerns habe innerhalb von vier Tagen um satte 40% nachgegeben. Maydorn . [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Euro / Lira - Wetten mit Erdogan Der Abwertungslauf der Türkischen Lira könnte erstmal gestoppt sein. Die türkische Notenbank hebt den einwöchigen Leitzins um 1,25 Prozentpunkte auf 17,75 Prozent an. Weitere Straffungen sollen falls erforderlich erfolgen, erfuhr man am Donnerstag aus Ankara. Für Trader möchten wir eine Profi-Strategie auf die Lira vorstellen. Denn Knock-Outs sind momentan ein massiver Zinshebel. Die Long-Produkte haben rund 20 Prozent Finanzierungskosten pro Jahr, was bei Hebel 5 einen Totalverlust bedeuten würde. Umgekehrt haben Short-Produkte einen Finanzierungsgewinn von rund 15 Prozent pro Jahr. Wer also auf ein Comeback der Lira spekuliert (Euro-TRY-Short) profitiert mittelfristig doppelt. Unsere Auswahl laut. [mehr] Cornelia Frey Starke Vorgaben helfen Dax auf kleine Sprünge Deutsche Bank spart - und schwächelt Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Der Dax knüpft nach exzellenten Vorgaben von Dow und Nasdaq an die moderaten Gewinne der Vortage an. Die Deutsche Bank spart - und rechnet mit einem schwachen zweiten Quartal. Und beim G7 Gipfel könnte es Ärger geben Der G7 Gipfel am Freitag und Samstag in Kanada sollte eigentlich ein Hemmschuh sein - es werden schwierige Gespräche erwartet mit US Präsident Trump. Selbst eine offene Konfrontation ist nicht ausgeschlossen. Doch Anleger blenden das Thema offensichtlich aus und folgen den guten Vorgaben aus New York. Der Dow hat die 25.000 Punkte wieder zurückerobert. . [mehr] Die Tücken des billigen Geldes Für die Staatsregierungen ist die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) seit vielen Jahren ein Segen. Und auch nach einem möglichen Ende der Anleihekaufprogramme ist mit einem Explodieren der Refinanzierungskosten noch nicht zu rechnen. Denn die Masse der bisher angekauften Wertpapiere und die Wiederanlage infolge von Fälligkeiten werden die Renditen in den betreffenden Segmenten weiterhin auf niedrigem Niveau verharren lassen. Das wird vielen Regierungschefs die notwendige Luft zum Atmen verschaffen, die jedoch in der Vergangenheit oftmals nicht ode. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

