Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 25,50 auf 24,60 Euro gesenkt. Sein neues Anlageurteil begründete Analyst Harald Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den deutlichen Kursverlusten in den vergangenen Monaten. Angesichts der hohen Abhängigkeit vom Unterhaltungssegment und wegen struktureller Herausforderungen durch das wachsende Konkurrenz-Angebot von Netflix oder Amazon Prime rechne er jedoch nicht mit einer dynamischen Ertragsentwicklung./ck/ajx

Datum der Analyse: 07.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000PSM7770

AXC0173 2018-06-07/15:50