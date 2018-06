Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie: Schlechte Nachrichten aus China - Aktienanalyse Der Spezialchemiekonzern und Solarausrüster Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist solide ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Im ersten Quartal 2018 sei das operative Ergebnis um elf Prozent auf fast 255 Mio. Euro gestiegen - bei stagnierenden Umsätzen. Die Preiserhöhung. [mehr] aktiencheck.de BAMF-Skandal: Entlassungsforderungen sind für ver.di-Vorstandsmitglied Pieper "grotesk" Berlin (www.aktiencheck.de) - Als Groteske à la Kafka bezeichnete heute ver.di-Vorstandsmitglied Wolfgang Pieper die Vorstellung, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) müsste qualifiziertes Fachpersonal entlassen und neue befristete Beschäftigte eingestellt werden. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): "Die richtige Antwort auf die Herausforderungen im BAMF sind Entfristungen aller Beschäftigten, statt sie zu entlassen", erklärte Pieper. Es bedürfe dazu lediglich politischer Entscheidungen. ver.di hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach die Forderung erhoben, alle Beschäftigten zu entfristen. Diese Forderung sei nach wie vor nicht nur aktu. [mehr] Helaba Deutschland: Konsum gewinnt wieder an Fahrt Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Wirtschaftswachstum fiel im ersten Vierteljahr 2018 mit 0,3% gegenüber Vorquartal nur noch halb so hoch aus wie zuvor, berichten die Analysten der Helaba. Allerdings seien Sonderfaktoren wie die Grippewelle mit einem außergewöhnlich hohen Krankenstand hierfür verantwortlich gewesen. Zudem dürfte der Rückgang beim Staatskonsum sowie bei den Exporten vorübergehend bleiben. Erfreulich sei gewesen, dass die Ausrüstungsinvestitionen zum fünften Mal in Folge gestiegen seien. Das Plus sei mit 1,2% gegenüber den drei Monaten zuvor dynamisch ausgefallen. Noch kräftiger hätten die Bauaktivitäten (+2,1%) expandiert, wozu sowohl der Wohnungs- als auch der Nichtwohnungsbau beigetragen hätten. D. [mehr] Kolumnen mehr > Ralf Flierl Der Fisch am Tisch Warum Italien im Euro-Poker kein schlechtes Blatt hat . [mehr] Jürgen Sterzbach SAP: Angriff auf die Konkurrenz Jetzt kommt Angriff auf die Konkurrenz! SAP-CEO Bill McDermott kündigte das schon seit ein paar Monaten immer wieder an. Seine Vorfreude auf dieses neue Produkt war riesengroß. Mit einem Mini Future Long könnten sich bei einer steigenden SAP-Aktie auch Anleger über eine Trend-Chance von 102 Prozent freuen. Es hat ihn gekribbelt, er wollte, doch er konnte nicht mehr sagen. Bill McDermott war in den letzten Monaten sichtlich aufgeregt, wenn es um neue SAP-Produkte ging. Die Katze konnte er aber noch nicht aus dem Sack lassen. Den Andeutungen, dass die Walldorfer ein neues Produkt auf den Markt bringen könnten, folgte nun die Bestätigung. Ein neues Paket nam. [mehr] Feingold-Research Euro / Lira - Wetten mit Erdogan Der Abwertungslauf der Türkischen Lira könnte erstmal gestoppt sein. Die türkische Notenbank hebt den einwöchigen Leitzins um 1,25 Prozentpunkte auf 17,75 Prozent an. Weitere Straffungen sollen falls erforderlich erfolgen, erfuhr man am Donnerstag aus Ankara. Für Trader möchten wir eine Profi-Strategie auf die Lira vorstellen. Denn Knock-Outs sind momentan ein massiver Zinshebel. Die Long-Produkte haben rund 20 Prozent Finanzierungskosten pro Jahr, was bei Hebel 5 einen Totalverlust bedeuten würde. Umgekehrt haben Short-Produkte einen Finanzierungsgewinn von rund 15 Prozent pro Jahr. Wer also auf ein Comeback der Lira spekuliert (Euro-TRY-Short) profitiert mittelfristig doppelt. Unsere Auswahl laut. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...