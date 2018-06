Die NordLB hat Osram auf "Halten" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Lichttechnikkonzern sei derzeit in einem schwierigen Marktumfeld unterwegs, und gleichzeitig verpassten Währungseffekte dem Unternehmen einen Dämpfer, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz langfristig guter Perspektiven sollten Anleger eher einen langen Atem haben. Die deutlich zurückgekommene Bewertung spiegele die durch die Unternehmensziele stark reduzierten kurz- und mittelfristigen Erwartungen fair wider./ajx/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000LED4000