IRW-PRESS: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources Ltd.: La Victoria Projekt Update

La Victoria Projekt Update

- Bedeutende neue Gold Zone identifiziert im Rufina Gebiet

- 4000 Meter Bohrprogramm beginnt sofort

Toronto, Kanada, 7. Juni 2018 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (Eloro oder die Gesellschaft) und ihr Joint Venture Partner EHR Resources Limited, sind erfreut den Beginn des 4000 m Diamantbohrprogrammes mitteilen zu können. Dieses Bohrprogramm wird die Zielgebiete von Rufina und San Markito auf dem La Victoria Goldgebiet im nordzentralen Mineralgürtel von Peru testen. Die Bohrgenehmigung für Rufina wurde erteilt, Energold Drilling Peru S.A.C. SA wurde beauftragt dieses Bohrprogramm sofort aufzunehmen.

Frühere Bohrungen von Eloro im Rufinagebiet ergaben eine Reihe vielversprechender Goldfunde, hier die wichtigsten Ergebnisse, im Bohrloch ERU-02: 3,46 g Au / t über 7,4 m; 7,31 g Au / t über 3,4 m und 2,73 g Au / t über 1,5 m. Im Bohrloch ERU-04: 2,10 g Au / t über 4,5 m, einschließlich 4,31 g Au / t über 1,6 m und 2,73 g Au / t über 1,5 m (siehe Pressemitteilung von Eloro vom 16. Januar 2018).

Eine neue silifizierte Zone wurde in der Tiefe des Bohrlochs ERU-06 nachgewiesen. Diese Bohrarbeiten hatten zum Ziel die potentielle Tiefenausdehnung des Rufina-Venensystems zu testen. Die Ergebnisse von ERU-06 sind in Tabelle 1 aufgeführt. Zusätzliche Nachuntersuchungen der geologischen Oberflächenkartierung und der Probenahmen im Nordosten der jüngsten Bohrungen haben eine neue wichtige Goldzone, Rufina Eastern, identifiziert, die möglicherweise der Kern des epithermalen Goldsystems in Rufina ist (Abbildungen 1 und 2). Bis heute wurden 117 Proben der mineralisierten Quarzadern in einem Zielgebiet von 250 m mal 150 m entnommen (siehe Abbildung 1). Fast drei Viertel der Proben lieferten signifikante Goldwerte (Tabelle 2) über Breiten von 0,05 m bis 1,60 m mit folgenden Highlights:

- 10 Proben mit >10 g Au/t über eine Weite von 0,05m bis 0,80m, einschließlich 27,24 g Au/t über 0,80m, 29,02 g Au/t über 0,25m und 38,55 g Au/t über 0,15m

- 27 Proben mit >3-10 g Au/t über eine Weite von 0,10m bis 0,60m

- 47 Proben mit >1-3 g Au/t über eine Weite von 0,10m bis 1,60m

Ein erstes 5-Loch-Diamantbohrprogramm mit einer Gesamtlänge von 2000 m wird nun in dieser neuen Rufina Zone durchgeführt (siehe Abbildung 1). Die neue Bohrgenehmigung für Rufina wurde am 6. Juni 2018 erteilt. Der Ausführungsvertrag wurde mit Energold Drilling Peru S.A.C. unterzeichnet, auch das Equipment wurde zum Zielgebiet bereits transportiert. Alle Vorbereitungsarbeiten für das Bohrprogramm einschließlich des Baus von Zufahrtsstraßen und Bohrplattformen wurden abgeschlossen.

Das San Markito-Gebiet, das sich 2,7 km nördlich von Rufina befindet, wurde 2016 von Eloro kartografiert und erkundet (siehe Pressemitteilung vom 14. Dezember 2016) und wird zunächst durch ein Programm von 6 Diamantbohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 2000 m getestet. Die Genehmigung für San Markito ist in Bearbeitung. Das Bohrprogramm wird über die ausgedehnte Gold-Silber-Mineralisierung innerhalb der intrusiven Sandsteine Diorit und Chimu Formation durchgeführt. Die Vererzung in diesem Gebiet ist sehr umfangreich, mit einer Breite von 500 m und einer Länge von mindestens 2,5 km. Weitere geologische Kartierungen und Probenahmen über die gesamte Zielzone sind in den nächsten Monaten geplant.

Tom Larsen, CEO von Eloro, sagte dazu: "Wir werden unser geologisches Wissen in La Victoria weiter ausbauen. Dies hat bereits zu einem bedeutenden neuem Zielgebiet bei Rufina geführt, wo in der nächsten Phase Bohrarbeiten beginnen. Die Bohrarbeiten beginnen sofort, zunächst bei Rufina und dann bei San Markito. "

Dr. Bill Pearson, P.Geo., Chief Technical Advisor für Eloro, kommentierte: "Die epithermale Goldmineralisierung in La Victoria erstreckt sich von einer Höhe von 2700 m Höhe am Ende des Bohrlochs ERU-06 bis auf eine Höhe von 4200 m in San Markito, einer bemerkenswerten 1,5 km langen Verwerfung (Abbildung 3). Es ist sehr wahrscheinlich, dass es mehrere teleskopartige epithermale Goldsysteme gibt. Wir konzentrieren uns auf die Suche nach den "Sweet Spots" in diesen Systemen, wo die Möglichkeit besteht, eine bedeutende Goldlagerstätte zu finden. Wir haben mehrere Bohrziele identifiziert die wir weiterverfolgen und rechnen mit weiteren Fortschritten bei den Arbeiten vor Ort."

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43624/Eloro Press Release 2018 06 07dt.001.jpeg

Abbildung 1: Karte von Rufina zeigt den Standort des neuen Zielgebietes und der früheren Bohrarbeiten, sowie der geplanten.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43624/Eloro Press Release 2018 06 07dt.002.jpeg

Abbildung 2: Querschnitt von Rufina mit den Standorten von DDH ERU-06 und dem neuem zu bohrendem Zielgebiet

Qualified Person

Dr. Bill Pearson, P.Geo., Qualified Person gemäß National Instrument 43-101 hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Dieser Text wurde aus dem englischen Originaltext übersetzt. Maßgebend ist der Originaltext.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio an Gold- und Basismetall-Grundstücken in Nord- und West-Quebec. Eloro besitzt 90% Anteil am La Victoria Gold/Silber Projekt. Dieses liegt im produktiven North-Central Mineral Belt von Peru. Das La Victoria Projekt hat eine Fläche von 89,3 Quadratkilometern und befindet sich in einem 50 km Radius zu mehreren großen bereits rentabel produzierenden Goldminen, drei der Goldminen befinden sich sogar in Sichtweite zum Grundstück. Die Umgebung weist eine gute Infrastruktur auf, mit Zugang zum Straßennetz, Wasser und Elektrizität und liegt auf einer Höhe von 3,100m bis 4,200m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Tom Larsen, Präsident und CEO oder Jorge Estepa, Vizepräsident von Eloro Resources Ltd. (416) 868-9168.

Inhalte dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, welche zukunftgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung die Pläne des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf kommende Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grund von derzeit für das Unternehmen verfügbaren Informationen als berechtigt angenommen. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass zukunftgerichtete Aussagen sich als zutreffend herausstellen werden. Tatsächliche Resultate und zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSXV, noch ihr Regulation Services Provider (wie der Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird), sind für die Zulänglichkeit oder Exaktheit dieser Veröffentlichung verantwortlich zu machen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der abschließenden signifikanten Bohrergebnisse, Rufina Zone

Hole From To Core Gold Description

(m) (m) Lengt(g/t)

h

(m)

ERU-06 138.5139.1.0 0.66 Hydrothermal breccia with py & po

5 clasts and

tr

ace gn & cp

230.5230.0.2 0.63 Quartz vein with boxworks of py &

7

po

257.0257.0.6 0.94 Fault zone, fragments of massive

6 sulphide (mainly

aspy), quartz veinlets

293.6293.0.3 0.73 Quartz vein, ad in fractures, dis

9 sem

aspy, massive sulphides, trace c

p

426.0427.1.5 0.54 Diorite with quartz, ad, py, aspy

5 ,

cp veinlets & dissem py-aspy

615.3616.1.1 0.59 Fault zone gouge & hydrothermal b

4 reccia

w

ith slate & diorite clasts

ERU-07 4.0 5.7 1.7 0.63 Tectonic breccia, oxides in argil

lized

diorite

51.2 52.21.0 0.95 Micaceous slate, py/aspy/quartz v

ein, fractures with

Fe

oxide.

135.7137.2.0 0.81 Slate, py/po/ca veinlets in conta

7 ct

zone

188.7189.1.0 0.54 Diorite silicified with veinlets

7 quartz-

py-po & late ca, 2/m. py-po disse

minated

270.7271.1.0 1.52 Diorite with veinlets quartz-aspy

7 -

py-po & late ca, py-po diss

ERU-09Ansv Weakly altered diorite with no

Extensi significant assay

on values

(i) Diamond drill core for all holes is NTW size = 56.23mm

(II) True width is equal to approximately 70%-75% of core length

(iiI) Abbreviations: py=pyrite, aspy=arsenopyrite, ad = adularia, cp=chalcopyrite, po=pyrrhotite, gn=galena, ca=calcite, nsv = no significant values, dissem = disseminated

(iv) Hole ERU-09A Extension was drilled from 353.8m to 449.70m

Tabelle 2: Zusammenfassung der wichtigsten Oberflächenprobenergebnisse, Rufina Eastern Zone Target, La Victoria Gold Projekt, ab 15. Mai 2018

Rufina Vein Samples - Au values 10 g/t

Sample EastiNorthiElev mAu g/Width Description

No. ng ng t m

C001728172789080083193 38.550.15 Qtz and mod. oxidized sulphi

2 5 des

crustiform text. vein

C001746172759080163258 29.020.25 Qtz and strongly oxidized su

0 0 lphides

crustiform text vein

C001788172699080003136 27.240.80 Qtz and mod oxidized sulphid

8 5 es

crustiform texture vein

C001779172699080023154 25.010.05 Qtz and mod oxidized sulphid

5 6 es

crustiform texture vein

C001778172709080003138 19.500.40 Qtz and mod oxidized sulphid

5 6 es

crustiform texture vein

C001743172779080223300 18.840.20 Qtz moderately oxidized vein

9 1

C001775172779079973105 16.330.15 Qtz and mod oxidized sulphid

8 4 es

crustiform texture vein

C001782172709079983125 14.660.15 Qtz and mod oxidized sulphid

2 7 es

crustiform texture vein

C001765172709080033164 13.200.50 Qtz and mod oxidized sulphid

6 1 es

crustiform texture vein

C001752172759080163261 10.110.10 Qtz and mod.oxidized sulphid

4 8 es

crustiform texture vein.

Table 2 (cont)

Rufina Vein Samples - Au values 3 to 10 g/t

Sample EastNorthingElev Au g/Width mDescription

No. ing m t

C00178617279079968 3104 8.47 0.20 Qtz and mod oxidized sulph

32 crustiform

texture vein

C00171517289080152 3209 8.25 0.15 Qtz and mod oxidized sulphi

58 des

crustiform text vein

C00177717279079969 3097 6.32 0.08 Qtz and mod oxidized sulphi

45 des

crustiform text vein

C00175717279080126 3234 6.27 0.10 Qtz and mod oxidized sulphi

59 des

crustiform text vein

C00170317279080100 3188 5.95 0.20 Qtz & strongly FeOx vein

97

C00178917279079956 3094 5.83 0.20 Qtz and mod oxidized sulphi

64 des

crustiform text vein

C00176217279080085 3226 5.79 0.15 Qtz and mod oxidized sulphi

23 des

crustiform text vein

C00176817279080007 3132 4.98 0.20 Qtz and moderately

40 oxidized

sulphides crustiform textur

e

vein

C00170217279080091 3183 4.92 0.10 Qtz & strongly FeOx vein

97

C00175817279080113 3247 4.45 0.10 Qtz and mod oxidized sulphi

01 des

crustiform text vein

C00175117279080178 3266 4.34 0.10 Qtz moderately oxidized

57 vein

C00176117279080085 3225 4.18 0.30 Qtz and mod oxidized sulphi

33 des

crustiform text vein

C00177417279079989 3100 4.16 0.40 Qtz crust text vn w/sulph a

72 s patches and

dissem, all weakly oxidized

C00169317289080127 3187 4.10 0.60 Qtz & mod oxidized sulphid

14 es

crustiform texture vein

C00175517279080128 3247 4.06 0.50 Qtz & mod oxidized sulph cr

42 ustiform

text vein in mod oxidized-

argillized

host rock 0.5 a 1m in

width

C00174717279080174 3258 4.01 0.40 Qtz and mod oxidized sulphi

65 des

crustiform text vein

C00166117289080044 3128 3.95 0.30 Qtz & sulphides (oxidized)

25 crustiform

texture vein

C00177317279079996 3106 3.83 0.15 Qtz and mod oxidized sulphi

63 des

crustiform text vein

C00175917279080082 3222 3.71 0.25 Qtz and mod oxidized sulphi

27 des

crustiform text vein

C00171817289080161 3194 3.54 0.10 Qtz and mod oxidized sulphi

90 des

crustiform text vein

C00172517279080132 3216 3.48 0.25 Qtz and mod oxidized sulphi

84 des

crustiform text vein

C00168417289080087 3174 3.39 0.50 Qtz vein w/abundant FeOx

03

C00173617289080196 3256 3.38 0.15 Qtz and mod oxidized sulphi

00 des

crustiform text vein

C00174117279080182 3253 3.34 0.30 Qtz and mod oxidized sulphi

85 des

crustiform text vein

C00167517289080092 3147 3.26 0.40 Qtz & mod oxidized massive

38 sulph

crustiform texture vein

C00178717279079999 3130 3.07 0.40 Qtz and mod oxidized sulph

17 crustiform

text vein.

C00166417289080045 3135 3.04 0.15 Qtz crustiform vein with st

15 rongly oxidized

sulphides.

Table 2 (cont)

Rufina Vein Samples - Au values 1 to 3 g/t

Sample EastNorthingElev Au g/Width mDescription

No. ing m t

C00178417279079956 3113 2.75 0.40 Qtz and mod oxidized sulph

02

crustiform text vein

C00173517279080190 3253 2.71 0.10 Qtz and mod oxidized sulph

93

crustiform text vein

C00177217279080007 3123 2.57 0.10 Qtz and mod oxidized sulph

60

crustiform text vein

C00173117279080046 3178 2.48 0.50 Qtz and mod oxidized sulph

47

crustiform text vein

C00176617279080031 3163 2.45 0.15 Qtz and mod oxidized sulph

48

crustiform text vein

C00178117269080025 3156 2.29 0.10 Qtz and mod oxidized sulph

68

crustiform text vein

C00173317279080065 3197 2.27 0.25 Qtz and mod oxidized sulph

61

crustiform text vein

C00177117279079997 3114 2.24 0.60 Qtz and mod oxidized sulph

50

crustiform text vein

C00169917289080141 3208 2.22 0.50 Qtz and mod oxidized sulph

01

crustiform text vein

C00174217279080199 3271 2.21 0.70 Qtz moderately oxidized

83 vein

C00166217289080056 3129 2.12 0.35 Qtz & sulphides (oxidized)

27

crustiform texture vein

C00167317289080070 3166 2.12 0.15 Qtz & moderately oxidized

01 massive

sulphides crustiform textu

re vein

C00176417279080065 3197 2.08 0.10 Qtz and moderately

35 oxidized

sulphides crustiform textu

re

vein

C00172417279080168 3233 2.05 0.15 Qtz and moderately

94 oxidized

sulphides crustiform textu

re vein

C00171317289080128 3187 2.02 0.60 Qtz grayish vein w/ crusti

40 form

texture, fine diss py & a

spy

patches-veinlets

C00168517289080099 3182 1.96 0.25 Qtz vein w/moderate FeOx

02

C00178517279079929 3085 1.94 0.15 Qtz & moderately oxidized

02 massive

sulphides crustiform textu

re vein

C00167217289080069 3158 1.90 0.10 Qtz & moderately oxidized

08 massive

sulphides crustiform textu

re vein

C00169117289080127 3185 1.86 1.60 Qtz & weakly oxidized sulp

16 h

crustiform text vein

C00174517279080176 3274 1.83 0.05 Qtz moderately oxidized

43 vein

C00173417279080184 3246 1.75 0.10 Qtz and mod oxidized sulph

98

crustiform text vein

C00168117289080110 3164 1.72 0.80 Qtz & mod oxidized

32 massive

sulph crustiform texture

vein

C00170617289080101 3152 1.71 0.15 Qtz & moderate FeOx vein

44

C00173717289080194 3254 1.70 0.20 Qtz and mod oxidized sulph

10

crustiform text vein

C00168317289080079 3171 1.64 0.15 Qtz & strongly oxidized

02 massive

sulphides crustiform textu

re vein

C00167717289080092 3156 1.63 0.20 Qtz & moderately oxidized

25 massive

sulphides crustiform textu

re

vein .

C00172917279080082 3190 1.62 0.15 Qtz strongly oxidized vein

84

C00173917279080180 3254 1.58 0.40 Qtz and moderately

82 oxidized

sulphides crustiform textu

re

vein

C00172317279080153 3223 1.49 0.10 Qtz moderately oxidized

92 vein

C00172117289080164 3222 1.44 0.10 Qtz and mod oxidized sulph

12

crustiform texture vein

C00171117289080122 3177 1.42 0.15 Qtz & moderate FeOx vein

42

C00178317279080021 3140 1.41 1.00 Qtz and mod oxidized sulph

77 vein

crustiform texture vein

Table 2 (cont)

Rufina Vein Samples - Au values 1 to 3 g Au/t (cont)

Sample EastNorthingElev Au g/Width mDescription

No. ing m t

C00175417279080162 3250 1.37 0.25 Qtz and moderately

65 oxidized

sulphides vein crustiform

texture vein

C00176317279080066 3205 1.31 0.20 Qtz and mod oxidized sulph

21

crustiform texture vein

C00166617289080066 3142 1.24 0.30 Qtz crustiform texture

21 vein accompanied by

strongly oxidized

sulphides (<2cm) veinlets

C00174417279080176 3271 1.19 0.10 Qtz and str oxidized sulph

49 ides

crustiform text vein

C00166917289080060 3149 1.19 0.10 Qtz crustiform texture

09 vein.

FeOx boxworks

C00167917289080103 3162 1.17 0.10 Qtz & strongly oxidized

28 massive

sulphides crustiform textu

re vein

C00176717279080021 3150 1.16 0.70 Qtz and mod oxidized sulph

53

crustiform texture vein

C00169217289080127 3186 1.14 0.35 Qtz veinlets w/ FePx stock

15 work-1cm

C00168717289080118 3185 1.14 0.40 Qtz & mod oxidized sulph

10 crustiform

texture vein

C00174917279080175 3261 1.13 0.30 Qtz and mod oxidized sulph

63

crustiform texture vein

C00167817289080100 3158 1.10 0.10 Qtz & mod oxidized

30 massive

sulph crustiform texture

vein

C00166317289080065 3135 1.07 0.40 Qtz & sulphides (oxidized)

27

crustiform texture vein

C00167617289080089 3150 1.05 0.40 Qtz & moderately oxidized

29 massive

sulphides crustiform textu

re vein

C00168617289080109 3185 1.03 0.10 Qtz vein w/ moderate FeOx

05

C00170417279080110 3192 1.03 0.10 Qtz strongly oxidized vein

98

-Note: All samples are channel samples across the true width of the veins

Qtz = quartz, sulph = sulphides, mod = moderately, w/=with, FePy = iron pyrites, FeOx = Iron Oxides; py=pyrite, aspy=arsenopyrite, diss=disseminated

Table 3: Collar coordinates and Dip/Azimuth of the final drill holes reported

Hole TargetUTM Elev.Length Az Dip Status

No.

EastinNorthin(i) Complet(i) (i)

g g ed

ERU-06Rufina17252790802433358 616.4 60 -50 Assays

Receive

d

ERU-07Rufina17266090803253366 287.7 60 -50 Assays

Receive

d

ERU-09Rufina17234990800383294 95.9 60 -50 Assays

A Receive

Ext d

Totals 1000.0

(i) All measurements are in metres except Azimuth (Az)

and Dip, which are measured in

degrees.

