BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat wegen des zunehmenden internationalen Wettbewerbs von der Bundesregierung mehr staatliche Export- und Investitionsgarantien gefordert. "Es fällt deutschen Unternehmen zunehmend schwer, im Ausland Aufträge für strategische Großprojekte zu generieren. Sie treffen auf eine massiv staatlich und politisch unterstützte Konkurrenz", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf.

Vor allem Wettbewerber aus Japan, Südkorea und China machten den deutschen Firmen das Leben schwer. Die Bundesregierung kann Lieferungen oder Investitionen absichern und muss den Schaden tragen, wenn diese platzen. Diese Bürgschaften gehören zu den etablierten Instrumenten der Außenwirtschaftspolitik. Sie würden "in diesen unsicheren Zeiten mehr denn je gebraucht", meinte Kempf.

Als Beispiel nannte er Afrika, wo in den nächsten zehn Jahren 90 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur investiert werden müssten. Dort, so der BDI-Präsident, entstünden für die deutsche Wirtschaft große Chancen.

