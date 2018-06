KJ Venlo (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BNP PARIBAS SA baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der QIAGEN N.V. auf: Die Leerverkäufer des Hedgefonds BNP PARIBAS SA attackieren die Aktien des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN). Die Finanzprofis der BNP PARIBAS SA mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 05.06.2018 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,52% der QIAGEN N.V.-Aktien eröffnet. Derzeit halten . [mehr] SMC Research Daldrup & Söhne-Aktie: Operative Ergebnisqualität deutlich verbessert - Aktienanalyse Münster (www.aktiencheck.de) - Daldrup & Söhne-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research: Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057, Ticker-Symbol: 4DS). Mit einem deutlichen Anstieg der Gesamtleistung habe Daldrup & Söhne im Geschäftsjahr 2017 den Aufwärtstrend im Kerngeschäft zum Ausdruck gebracht. Die EBIT-Marge sei dabei mit 2,6 Prozent im Rahmen d. [mehr] aktiencheck.de Europäische Kommission: Effizientere Handelsschutzinstrumente treten am 8. Juni 2018 in Kraft Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die neuen handelspolitischen Schutzinstrumente werden ab morgen (Freitag) in Kraft treten, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Ab dann unterliegen neu eingeleitete Untersuchungen von Marktverzerrungen und unfairen Handelspraktiken den modernisierten Antidumping- und Antisubventionsvorschriften. "Europa steht für offenen und fairen Handel, doch sind wir keine naiven Verfechter des Freihandels. Wenn dies nötig war, haben wir uns durch Antidumping- und Antisubventionsmaßnahmen zu wehren gewusst", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. "Jetzt können wir auf neue und bessere handelspolitische S. [mehr] Kolumnen mehr > Ralf Flierl Der Fisch am Tisch Warum Italien im Euro-Poker kein schlechtes Blatt hat . [mehr] Jürgen Sterzbach SAP: Angriff auf die Konkurrenz Jetzt kommt Angriff auf die Konkurrenz! SAP-CEO Bill McDermott kündigte das schon seit ein paar Monaten immer wieder an. Seine Vorfreude auf dieses neue Produkt war riesengroß. Mit einem Mini Future Long könnten sich bei einer steigenden SAP-Aktie auch Anleger über eine Trend-Chance von 102 Prozent freuen. Es hat ihn gekribbelt, er wollte, doch er konnte nicht mehr sagen. Bill McDermott war in den letzten Monaten sichtlich aufgeregt, wenn es um neue SAP-Produkte ging. Die Katze konnte er aber noch nicht aus dem Sack lassen. Den Andeutungen, dass die Walldorfer ein neues Produkt auf den Markt bringen könnten, folgte nun die Bestätigung. Ein neues Paket nam. [mehr] Feingold-Research Euro / Lira - Wetten mit Erdogan Der Abwertungslauf der Türkischen Lira könnte erstmal gestoppt sein. Die türkische Notenbank hebt den einwöchigen Leitzins um 1,25 Prozentpunkte auf 17,75 Prozent an. Weitere Straffungen sollen falls erforderlich erfolgen, erfuhr man am Donnerstag aus Ankara. Für Trader möchten wir eine Profi-Strategie auf die Lira vorstellen. Denn Knock-Outs sind momentan ein massiver Zinshebel. Die Long-Produkte haben rund 20 Prozent Finanzierungskosten pro Jahr, was bei Hebel 5 einen Totalverlust bedeuten würde. Umgekehrt haben Short-Produkte einen Finanzierungsgewinn von rund 15 Prozent pro Jahr. Wer also auf ein Comeback der Lira spekuliert (Euro-TRY-Short) profitiert mittelfristig doppelt. Unsere Auswahl laut. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

