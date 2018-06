Fehraltorf (ots) - Mit der e'mobile DRIVING EXPERIENCE by

electrosuisse bietet die Fachgesellschaft e'mobile des Fachverbands

Electrosuisse am E-Prix Zürich der Öffentlichkeit die einzigartige

Gelegenheit, unterschiedlichste energieeffiziente Autos kostenlos

selbst Probe zu fahren.



Während des E-Prix Zürich werden so viele Elektroautos in der

Stadt anzutreffen sein wie noch nie. Am Zürcher Bürkliplatz werden am

10. Juni 2018 unterschiedliche, aktuell im Markt erhältliche

energieeffiziente Fahrzeuge für kostenlose Probefahrten bereit

stehen. Interessierte erhalten mit der e'mobile DRIVING EXPERIENCE by

electrosuisse die Gelegenheit, verschiedene Elektrofahrzeuge zu

fahren und so miteinander zu vergleichen. Neben den Probefahrten

werden am Stand von e'mobile auch praxisorientierte Informationen

über Fahrzeuge und Ladestationen angeboten.



Originaltext: Electrosuisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005499

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005499.rss2



Kontakt Fachgesellschaft e'mobile:

Claudio Pfister, Leiter Fachgesellschaft e'mobile,

claudio.pfister@electrosuisse.ch,T +41 79 139 11 39

www.e-mobile.ch



Kontakt Electrosuisse:

Christine Andres, PR-Verantwortliche,

christine.andres@electrosuisse.ch,T +41 44 956 11 23

www.electrosuisse.ch