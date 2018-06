Paris (ots/PRNewswire) -



StreamWIDE hat heute bekanntgegeben, dass es vom französischen Innenministerium im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe für Ausrüstung und Dienstleistungen PCSTORM - Los 4 "Anwendungen und Sicherheit " - mit der Lieferung seiner missionskritischen Team On Mission-Lösung beauftragt wurde. Mit der leistungsfähigen Lösung ist das Ministerium in der Lage, Breitband-Funkkommunikation zu etablieren und taktische Netze zu errichten. Die konvergierte Plattform ist schnell und bietet effiziente Abläufe und stabile Dienste für alle Spezialeinheiten (Sondereinsatzkommandos).



StreamWIDEs Team On Mission-Plattform basiert auf einer neuartigen Mission Critical Push-to-Talk-(MCPTT-)Lösung auf 4G LTE mit Sprache, Video, Daten und Echtzeit-Tracking. Sie erfüllt sämtliche Kriterien des Innenministeriums und bietet die modernste und ablaufeffizienteste Plattform für Nutzer und Systembetreiber.



Mit Team On Mission können Einsätze sowohl im taktischen als auch im Netzmodus laufen. Die Kompatibilität ist durch höchste Compliance mit den strengen Auflagen zur Auftragsvergabe sichergestellt. Unter anderem wurde auf 3GPP-Compliance und Interoperabilität Wert gelegt.



StreamWIDE kann bereits auf eine Erfolgsbilanz bei operativen Komplettlösungen verweisen. Team On Mission wird unverzüglich implementiert, um bei kritischen Einsätzen die effektive Kommunikation zwischen Einheiten sicherzustellen. Die Einheiten können ihre Aktionen präzise aufeinander abstimmen und kritische Situationen in allen Einsatzphasen beurteilen (Vorbereitung, Beobachtung, Entscheidung, Übermittlung, Verständnis und Ausführung). Alle Organe der öffentlichen Sicherheit können über eine einheitliche, leistungsfähige Plattform kommunizieren. Sie bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und ein durchgängiges Benutzererlebnis mit vollwertiger Sicherheit und Verschlüsselung.



Informationen zum französischen Innenministerium



Das Innenministerium ist das Herzstück der französischen Regierung. Es sorgt im ganzen Staatsgebiet für die Aufrechterhaltung und den Zusammenhalt der nationalen Institutionen. Die Organisation mit ihren engagierten Mitarbeitern und materiellen Ressourcen ist der privilegierte Arm des Staates, der garantiert, dass die Bürger ihre Rechte, Pflichten und Freiheiten ausüben können, die durch die Verfassung der Fünften Republik zugesichert werden. Seine fünf wesentlichen Aufgaben drehen sich heute um zwei Kernfragen: Verwaltung des Staatsgebiets und Sicherheit von Menschen und Eigentum. Für Sicherheitsorgane ist bei der Sicherheitsfrage die Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Neben hoher Verfügbarkeit kommt es zunehmend auf Internetfunktionalität an.



Informationen zu StreamWIDE



StreamWIDE ist ein führender, global aufgestellter Technologieanbieter im Bereich Kommunikationssoftware, der Netzbetreiber, den öffentlichen Sektor und die Wirtschaft zu seinen Kunden zählt. Das Unternehmen mit Sitz in Paris und weltweit 6 Tochtergesellschaften beliefert seit über 15 Jahren Kunden rund um den Globus mit Softwarelösungen für den Kommunikationssektor. Wir sind auf Netzwerkintegration und kritische Kommunikation spezialisiert und arbeiten mit öffentlichen Sicherheitsorganen, Netzbetreibern und Unternehmen in mehr als 70 Ländern. Unser Portfolio an Softwaretechnologie ist durch Patente geschützt. Team On Mission ist eine innovative Lösung speziell für die anspruchsvolle öffentliche Sicherheitslandschaft (MCPTT, MC-Daten, MC-Video und Positionsdienste). Es ermöglicht einen problemlosen Übergang von PMR zu Breitband. Team on the Run, verfügbar als SaaS, ist eine vollwertige Kommunikationslösung für Geschäftsprozesse im Unternehmen mit weltweiter Netzkonnektivität. StreamWIDE ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Pariser Euronext Growth-Börse unter dem Aktienkürzel ALSTW gehandelt wird.



