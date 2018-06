Rangsdorf (ots) - + Großauftrag in Ägypten in Benban + Spezialist für wüste Standorte in der MENA Region + Thema Innovation endlich in Gestelle-Markt angekommen + Eine Klemme für alle Fälle + Beratung und Hintergründe auf der Intersolar



Großauftrag in Ägypten in Benban



Mounting Systems liefert 650 einachsige Tracker der neuesten Generation für den Solarpark der ib vogt GmbH nach Benban. 195.000 Solarmodule folgen künftig dank des Nachführsystems Sigma Tracker dem Sonnenlauf. Das Teilareal des gigantischen Benban Parks umfasst eine Fläche von knapp 95 Hektar. Das entspricht knapp 20 mal der Grundfläche der 600 Kilometer nördlich stehenden Cheopspyramide oder knapp 90 Fussballfeldern.



Spezialist für Freiland-Projekte in der Region



Erfahrung ist ein Schlüsselfaktor in dieser Region, um die herausfordernden rechtlichen Gegebenheiten und das ehrgeizige 2020 Ziel Ägyptens zu meistern. Zudem erschweren die extreme Witterung in Form von Temperaturen jenseits der 40° Marke, extreme Trockenheit und Sandwehen bzw. Sandstürme die Arbeit. Mounting Systems realisiert seit Jahren erfolgreich Projekte in der MENA - Region. In Jordanien und Ägypten kommen seit langem die Fixed Tilt Systeme der Sigma Familie zum Einsatz. Diese Erfahrungen sind in den Sigma Tracker geflossen. Trotzdem: "Wir investieren weiterhin in unsere Fixed Tilt Systeme.", so CEO Michael Sehner. "Auch wenn Tracker Systeme ermöglichen, mehr Energie pro Solarzelle umzuwandeln, bleiben immer noch die Arbeitskosten beim Aufbau, die Betriebskosten und potenziell mehr Fehlerquellen. Diese drei Faktoren fallen auch künftig um so stärker ins Gewicht, je abgelegener der Solarpark ist."



Innovation spielt endlich wieder eine Rolle bei Gestellen



"Wir haben in den letzten Jahren Lehrgeld bezahlt. Wir mussten schnell lernen, dass der Tracker Markt anders funktioniert als der Fixed Tilt Markt." Die Wartung spielt bei beweglichen Modellen eine große Rolle, Langzeitstudien gibt es bei neuen Techniken naturgemäß nicht. "Aktuell tüffteln wir an klangbasierten Verfahren zur Fernwartung.", so Produktmanager Holger Giebel. "Die Früherkennung wie wir sie aus dem Connected Car im Automobilbereich kennen, ist für uns kein fernes Zukunftsthema, sondern werten wir heute als ausschlaggebend in Projektentscheidungen. Kurzum: Das Thema Innovation hat endlich die Gestelle-Hersteller erreicht."



Eine Klemme für alle Fälle



Die innovativen Aufdach-Systeme von Mounting Systems vereinfachen den Aufbau für den Monteur und die Lagerhaltung für Distributoren. "Alle Systeme teilen sich die gleiche Modulklemme." so Produktmanager Holger Giebel. "Alle Eventualitäten mit nur einer Lösung abzudecken, war nicht nur der Traum unserer Ingenieure. Jeder Monteur, der einmal in 15 Metern Höhe mit unzähligen Einzelteilen rumhantieren musste, wird das bestätigen." 'Wenige Teile - vielseitige Lösungen' ist ebenfalls die Philosophie der neuen Trapezblechschienen, die dank zusätzlicher Neigungswinkel auf allen Trapezdächern eingesetzt werden können.



