Der Fahrdienst-Vermittler Gett bekommt 80 Millionen Dollar frisches Geld von Volkswagen und anderen bisherigen Investoren. Das Start-up sei dabei insgesamt mit 1,4 Milliarden Dollar bewertet worden, sagte Gründer und Chef Dave Waiser dem Technologieblog "TechCrunch". Es ist das erste Mal, dass eine Bewertung von Gett veröffentlicht wird.

Volkswagen hatte vor zwei Jahren 300 Millionen Dollar in die Firma aus Israel investiert. Gett soll ein zentraler Baustein des VW -Geschäftsbereichs für Mobilitätsdienste unter der Marke Moia werden. Das Start-up sei inzwischen in 120 Städten aktiv, sagte Waiser. Die größten Märkte seien New York, London und Moskau./so/DP/tos

ISIN DE0007664039

