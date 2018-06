Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe. Die Infineon-Aktie werde zu den stärksten Werten im DAX gehören. Daran glaube Maydorn nach wie vor. Der deutsche Chiphersteller gehöre zu den besten Tech-Werten weltweit. Hier pa. [mehr] aktiencheck.de EU-Haushalt: Verbraucher und Unternehmen können von neuem Binnenmarktprogramm profitieren Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mit rund 4 Milliarden Euro will die EU-Kommission Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen über ein neues Binnenmarktprogramm im nächsten langfristigen EU-Haushalt 2021-2027 unterstützen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission: So sollen die Wettbewerbsfähigkeit vor allem kleiner Unternehmen gestärkt werden und Verbraucher ihre Rechte besser durchsetzen können. Ein weiterer Schwerpunkt des neuen Binnenmarktprogramms liegt auf der Förderung der sicheren Erzeugung von Lebensmitteln, der Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen und Pflanzenkrankheiten und der Verbesserung des Tierschutzes. Elzbieta Bienkowska, Kom. [mehr] Canaccord Genuity Sabina Gold & Silver-Aktie: Potenzial wird noch einmal deutlich! - Aktienanalyse Vancouver (www.aktiencheck.de) - Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse des Analysten Kevin MacKenzie von Canaccord Genuity: Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Kevin MacKenzie vom Investmenthaus Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien von Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus. Sabina Gold & Silver Corp. habe endgültige Ergebnisse für weitere fünf Bohrlöcher beim Back River Goldprojekt bek. [mehr] Kolumnen mehr > Ralf Flierl Der Fisch am Tisch Warum Italien im Euro-Poker kein schlechtes Blatt hat . [mehr] Jürgen Sterzbach SAP: Angriff auf die Konkurrenz Jetzt kommt Angriff auf die Konkurrenz! SAP-CEO Bill McDermott kündigte das schon seit ein paar Monaten immer wieder an. Seine Vorfreude auf dieses neue Produkt war riesengroß. Mit einem Mini Future Long könnten sich bei einer steigenden SAP-Aktie auch Anleger über eine Trend-Chance von 102 Prozent freuen. Es hat ihn gekribbelt, er wollte, doch er konnte nicht mehr sagen. Bill McDermott war in den letzten Monaten sichtlich aufgeregt, wenn es um neue SAP-Produkte ging. Die Katze konnte er aber noch nicht aus dem Sack lassen. Den Andeutungen, dass die Walldorfer ein neues Produkt auf den Markt bringen könnten, folgte nun die Bestätigung. Ein neues Paket nam. [mehr] Euro / Lira - Wetten mit Erdogan Der Abwertungslauf der Türkischen Lira könnte erstmal gestoppt sein. Die türkische Notenbank hebt den einwöchigen Leitzins um 1,25 Prozentpunkte auf 17,75 Prozent an. Weitere Straffungen sollen falls erforderlich erfolgen, erfuhr man am Donnerstag aus Ankara. Für Trader möchten wir eine Profi-Strategie auf die Lira vorstellen. Denn Knock-Outs sind momentan ein massiver Zinshebel. Die Long-Produkte haben rund 20 Prozent Finanzierungskosten pro Jahr, was bei Hebel 5 einen Totalverlust bedeuten würde. Umgekehrt haben Short-Produkte einen Finanzierungsgewinn von rund 15 Prozent pro Jahr. Wer also auf ein Comeback der Lira spekuliert (Euro-TRY-Short) profitiert mittelfristig doppelt. Unsere Auswahl laut. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

