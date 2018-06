Von Julie Jargon

NEW YORK (Dow Jones)--Die Fast-Food-Kette McDonald's will schlanker werden und trennt sich deshalb in den USA von weiteren Mitarbeitern. In den gesamten USA sollten die Regionalbüros restrukturiert werden, schrieb der für das US-Geschäft verantwortliche Manager Chris Kempczinski an die Belegschaft und Geschäftspartner. Die Reduzierung der Hierarchie-Ebenen von acht auf sechs werde dazu führen, dass auch Mitarbeiter ausscheiden müssten, heißt es in dem Memo. Die Zahl der betroffenen Beschäftigten wurde nicht genannt.

