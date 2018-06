Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain, ein Hauptinvestor der KODAKONE-Plattform, gibt bekannt, dass der KODAKCoin die erste Kryptowährung als Zahlungsmittel in sechs Major NBA und NHL Arenen in den USA eingeführt wird DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Zwischenbericht Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain, ein Hauptinvestor der KODAKONE-Plattform, gibt bekannt, dass der KODAKCoin die erste Kryptowährung als Zahlungsmittel in sechs Major NBA und NHL Arenen in den USA eingeführt wird 07.06.2018 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Global Blockchain, ein Hauptinvestor der KODAKONE-Plattform, gibt bekannt, dass der KODAKCoin die erste Kryptowährung als Zahlungsmittel in sechs Major NBA und NHL Arenen in den USA eingeführt wird Vancouver, British Columbia, 07. Juni 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. ("BLOC" oder das "Unternehmen") (CSE: BLOC; Frankfurt: BWSP; OTC: BLKCF) ein führender Investor der KODAKONE-Plattform gibt bekannt, dass die KODAKOne-Plattform für die Verwaltung von Bildrechten (KODAKOne) und die KODAKCoin-Kryptowährung ihre Partnerschaft mit der Oak View Group (OVG) bekannt gegeben haben. KODAKOne und KODAKCoin sind damit offizielle Partner von sechs OVG Arena Alliance Veranstaltungsorten, darunter vier NBA und zwei NHL-Teams. Teilnehmende Arenen und Teams sind: AT & T Center (Heimat der San Antonio Spurs), Bankers Life Fieldhouse (Heimat der Indiana Pacers), Golden 1 Center (Heimat der Sacramento Kings), Xcel Energy Center (Heimat der Minnesota Wild), Prudential Center (Heimat der New Jersey Devils) und Talking Stick Resort Arena (Heimat der Phoenix Suns). Durch die Partnerschaft erhalten jedes Jahr mehr als 10 Millionen Fans Zugriff auf die in den Startlöchern stehende KODAKOne-Plattform, die es ihnen ermöglicht, ihre Fotos und Videos an Ort und Stelle über die KODAKOne-Blockchain-Technologie hochzuladen, zu registrieren und zu schützen. "Wir möchten die KODAKOne-Plattform einem kreativen Publikum vorstellen, von dem wir glauben, dass es sowohl von seiner Funktionalität profitieren wird als auch als Erstanwender", sagte Jan Denecke, CEO von WENN Digital. "Die KODAKOne-Plattform wurde speziell dafür entwickelt, Benutzern das Hochladen, Registrieren und Teilen ihrer Arbeit zu ermöglichen und in bestimmten Fällen dafür zu entschädigen. Angesichts der Millionen fantastischer Live-Event-Fotos, die alljährlich bei den Veranstaltungsorten der Arena Alliance von OVG generiert wurden, war dies ein natürlicher Ort für uns, um dort damit zu beginnen." Shidan Gouran, President und CEO des Unternehmens, sagte: "BLOC beteiligt sich und investiert strategisch in Unternehmen, die sich für Innovationen und die Entwicklung von Technologien zur Verbesserung und Veränderung von Industrien einsetzen. Unsere Investition in KODAKOne entwickelt sich zu einem kommerziellen Angebot, das sich als dominierende Kraft in der digitalen Bildwirtschaft positionieren sollte " Im Rahmen der Partnerschaft werden WENN Digital und die sechs Mitglieder der Arena Alliance zusammenarbeiten, um eine Plattform zu schaffen, die es den Fans ermöglicht, KODAKCoin für eine Reihe von Transaktionen und Promotions innerhalb des Veranstaltungsortes zu nutzen. Um die Nutzung von KODAKOne und KODAKCoin zu fördern, wird jeder Veranstaltungsort eine Reihe von Arena- und Produktpromotions für Teilnehmer entwickeln, die die Plattform nutzen. Die Arenen werden auch mit WENN Digital zusammenarbeiten, um ihre eigenen Video- und Fotoinhalte zu registrieren, die auf KODAKOne geschützt werden sollen. Weitere Informationen zu den Funktionen und Funktionen von KODAKONE finden Sie unter www.kodakone.com. Im Auftrag des Unternehmens: Shidan Gouran, Präsident und CEO info@globalblockchain.io Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einer Vielzahl von direkten und indirekten Beteiligungen innerhalb des Blockchain-Bereichs, die von einem Team von Pionieren der Branche und frühen Anwendern aller wichtigen Kryptowährungen verwaltet werden. BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen zu BLOC finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com, im CSE unter www.theCSE.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.globalblockchain.io. Über KodakOne: KodakOne ist eine blockchainfähige Plattform für Bildrechte, die von WENN Digital entwickelt wurde und in einer Markenlizenzpartnerschaft mit Kodak steht. WENN Digital ist auch Betreiber der KODAKOne Plattform und der KODAKCoin Token. WENN Digital und seine Berater sind ein erfahrenes Entwicklungs- und Betriebsteam mit Know-how in den Bereichen Blockchain-Entwicklung, Big Data, Urheberrecht, AI-fähige Bilderkennung und Monetarisierungssysteme nach der Lizenzierung. KodakOne via WENN Digital Media Contact: Arian Hopkins arian@wenndigital.com 212-457-9914 Über die Oak View Gruppe: Die Oak View Group wurde im Jahr 2015 von Tim Leiweke und Irving Azoff als eine positive Erscheinung in Sport und Unterhaltung gegründet und beschäftigt derzeit über 200 Mitarbeiter in Büros in Los Angeles und New York. Zu den Geschäftsbereichen der OVG gehören OVG Business Development, OVG Global Partnerships, OVG Media und Conferences, OVG Facilities, Prevent Advisors und die Arena Alliance. www.oakviewgroup.com/alliance/ Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können Aussagen, die keine historischen Fakten sind, zukunftsgerichtete Informationen enthalten, und zukunftsgerichtete Informationen können durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "Pläne", "erwartet" oder "erwartet nicht" identifiziert werden erwartet "," Budget "," geplant "," schätzt "," Prognosen "," beabsichtigt "," antizipiert "oder" erwartet nicht "oder" glaubt ", oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder zeigt bestimmte Aktionen an , Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "vorkommen" oder "erreicht werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehört unter anderem das Ziel des Unternehmens, den derzeitigen mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozess, den interessierte Anleger durchlaufen müssen, zu rationalisieren, um sich dem Kryptowährungsraum zu nähern, um der erste vertikal integrierte Originator zu werden Manager von Top-Tier-Blockchains und digitalen Währungen. Die Gesellschaft hat keine Vermögenswerte und ihr Geschäftsplan ist rein konzeptioneller Art und es gibt keine Garantie, dass sie wie hier beschrieben oder überhaupt umgesetzt wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Erstellung solcher Aussagen als angemessen erachtet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Aussagen und Erwartungen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, (i) erfolgreiches Management mit angemessenem Engagement zu beauftragen Branchenerfahrung und -expertise, (ii) Zugang zu einem Korb von Kryptowährungs-Assets und Pre-ICO- und ICO-Finanzierungen zu günstigen Bedingungen oder überhaupt, (iii) erfolgreiche Erstellung eigener Token und ICOs und (iv) Ausführung in der Zukunft M & A-Möglichkeiten im Kryptowährungsraum; Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; die Verfügbarkeit der notwendigen Finanzierung; erlauben und andere Annahmen und Faktoren wie hierin dargelegt. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten abweichen aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Kryptowährungspreise; die Schätzung von Personal- und Betriebskosten; allgemeine globale Märkte und wirtschaftliche Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit nicht versicherbaren Risiken; Risiken in Verbindung mit Währungsschwankungen; Wettbewerb bei der Sicherung von erfahrenem Personal mit entsprechender Branchenerfahrung und Fachkenntnissen; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen in der Finanzprüfung und Corporate Governance Standards für Kryptowährungen und ICOs; Risiken im Zusammenhang mit möglichen Interessenkonflikten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken, einschließlich des Risikos, dass die Finanzierung, die zur Finanzierung der weiteren Entwicklung des Geschäftsplans der Gesellschaft erforderlich ist, möglicherweise nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen oder überhaupt verfügbar ist; das Risiko einer möglichen Verwässerung durch die Ausgabe zusätzlicher Stammaktien der Gesellschaft; das Risiko eines Rechtsstreits. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Präsentation abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass solche zukunftsgerichteten Informationen sich als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden basierend auf Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Datum getroffen, an dem Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten Gesetze. Anleger werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine übermäßige Sicherheit zu geben. Weder der CSE noch sein Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien des CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 07.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 693463 07.06.2018

ISIN CA37958L1076

AXC0188 2018-06-07/16:30