Erfurt (ots) - Während die Fußball-WM noch in den Startlöchern steht, erwartet die KiKA-Zuschauer am 9. Juni um 15:35 Uhr ein Spiel der Superlative: Das "KiKA LIVE ALLSTARS"-Match 2018!



Showdown: Die "KiKA LIVE ALLSTARS" - Clarissa Corrêa da Silva, Singa Gätgens, Julian Janssen, Felix Seibert-Daiker, Tim Gailus, Tobias Krell, André Gatzke und Elton - stellen sich den Mädchen und Jungen der E2-Jugend des FC 1957 Marxheim e.V. Mit ihrem kreativen Bewerbungsvideo überzeugten die Kids aus Hessen die Jury der Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!". Jetzt fordern sie das Moderatoren-Team heraus.



Der Countdown bis zur TV-Ausstrahlung läuft



Ball, Trikot, Hose - CHECK! Konditionstraining, Passspiel, Torschusstraining - CHECK! Wie das Spiel ausgeht, sehen die Zuschauer in wenigen Tagen im TV, doch eines lässt sich bereits verraten: Es ist ein spannendes Match bis zu letzten Spielminute und der Spaß kommt dabei nicht zu kurz.



ALLSTARS-Trainer Bürger Lars Dietrich gibt einen Vorgeschmack auf das Match: "Es war sehr spannend, aufregend und unterhaltsam! Ich als Trainer war total aufgeregt. Beide Mannschaften haben alles gegeben und das Ergebnis lässt sich sehen."



ALLSTARS-Spieler Checker Julian schwärmt vom Spannungs- und Spaßfaktor des Spiels: "Dramaturgisch war das Spiel toll, denn bis zur letzten Minute wussten wir nicht, wie es ausgeht! Ich kann sagen: Das war eins der spannendsten Spiele, die ich hatte."



ALLSTARS-Torwart Tim von "Timster" erinnert sich an alte Zeiten und betont, wie wichtig es ist, die Konzentration hoch zu halten: "Ich war als Jugendlicher immer der Torwart auf dem Pausenhof und im Sportunterricht - meine jahrelangen Tricks habe ich nun versucht, so gut es geht einzusetzen. Jeder Torwart weiß, dass ein winziger Moment alles verändern kann. Im Spiel gegen die Marxheimer musste ich besonders aufmerksam sein."



Der erfahrene Sport-Kommentator Volker Schmidtlein begleitet die Partie und sorgt für Stadion-Stimmung. Wem geht zuerst die Puste aus? Wer hat die schnelleren Beine und wer geht nach dem Schlusspfiff als Sieger vom Platz? Die Fans dürfen gespannt sein.



Wie ist die Stimmung bei den Beteiligten und welche spielerischen Höhepunkte hält das Duell bereit? Diese sowie interessante Interviews mit den ALLSTARS gibt es am Samstag, dem 9. Juni, um 15:35 Uhr bei KiKA. Ein "Best of" mit den schönsten Szenen aus dem "ALLSTARS"-Spiel gibt es dann am Sonntag, dem 10. Juni um 20:00 Uhr bei "KiKA LIVE" zu sehen.



Hintergründe der Mitmach-Aktion



Seit 2015 bietet KiKA mit "KiKA kommt zu dir!" die besondere Gelegenheit, als Zuschauer den eigenen TV-Helden besonders nah zu kommen. Die jungen Zuschauer und deren Kreativität stehen dabei im Mittelpunkt. Alle Informationen zu "KiKA kommt zu dir!" finden Sie im Internet auf kika.de. Registrierte Nutzer finden in der Rubrik "Presse Plus" unter kika-presse.de eine ausführliche Pressemappe zu den "KiKA LIVE ALLSTARS". Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.



"KiKA LIVE ALLSTARS" - Das Fußballspiel der KiKA-Moderatoren gegen den FC 1957 Marxheim e.V.: Am 9. Juni ab 15:35 Uhr bei KiKA



