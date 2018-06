Neckarsulm/Hamburg (ots) -



- Lidl-Neueröffnung in integriertem Standort in Hamburg, Holstenstraße



- Projektentwicklung von Lidl, Realisierung Bauvorhaben durch May & Co.



Nachverdichtung in Ballungsräumen: Lidl eröffnet eine neue Filiale in einer Immobilie für die kombinierte Nutzung, dieses Mal in Hamburg. Das von Lidl entwickelte und von May & Co. umgesetzte Objekt, vereint moderne Nahversorgung und Übernachten in direkter Nähe zur bekanntesten Meile der Stadt, der Hamburger Reeperbahn. Am 7. Juni startet der Verkauf in der neuen Lidl-Filiale im Erdgeschoss der Holstenstraße 5-7, direkt darüber befindet sich auf fünf Stockwerken ein Hotel.



Nachhaltige Lösung für begehrtes Kiez-Grundstück - Projektentwicklung von Lidl



Das sechsstöckige, speziell auf dieses Grundstück zugeschnittene Objekt mit bunt beleuchteter, heller Klinkerfassade und großen Fenstern schließt die seit 1999 mit der Aufgabe des Möbelgeschäfts Brandes entstandene Nutzungslücke in der begehrten Kiez-Lage.



"Lange haben wir mit verschiedenen Investoren über eine Nachnutzung des ehemaligen 'Möbel-Brandes'-Gebäude gesprochen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Lidl und May & Co. nun eine tragfähige und nachhaltige Lösung gefunden haben. Der Westrand von St. Pauli ist ein Standort mit nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen. Wir sind uns sicher, dass hier ein Projekt realisiert wurde, das mit dem richtigen städtebaulichen Maßstab, einer hochwertigen Gestaltung und den richtigen Nutzungskomponenten auf diese Herausforderungen antwortet", betont Michael Mathe, Leiter des Fachamts Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirk Hamburg-Mitte.



Das Projekt in der Holstenstraße hat Lidl gemeinsam mit dem Architekturbüro SKAI entworfen und das Grundstück nach erfolgter Baugenehmigung an den Investor May & Co. verkauft. Durch den Ankauf eines angrenzenden Grundstückes konnte May & Co. das Projekt weiterentwickeln und Flächen optimieren. Trotz der aufwändigen Rahmenbedingungen mit angrenzender Nachbarbebauung sowie einer großen Tiefgarage konnte das Bauvorhaben innerhalb von 22 Monaten realisiert werden. Lidl übernimmt die Einzelhandelsfläche mit rund 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche im Erdgeschoss des Gebäudes als Mieter.



"Wir arbeiten bei ausgesuchten Bauprojekten eng mit externen Partnern und Investoren zusammen. Dadurch profitieren wir einerseits von der Fachkompetenz des jeweiligen Partners und senken andererseits unsere Investitionskosten", erklärt Alexander Thurn, Geschäftsleiter Immobilien Lidl Deutschland. Michael May, Geschäftsführer von May & Co führt aus: "Lidl hat das Bauvorhaben mit der Projektentwicklung sehr gut vorbereitet. Aufgrund unserer langen Erfahrung bei der Entwicklung von Handelsimmobilien kennen wir die Anforderungen unserer Handelspartner und konnten uns bei der Detailplanung und beim Bau selbst gegenseitig mit unserer Expertise sehr gut ergänzen."



Die neue Lidl-Filiale ist vollständig barrierefrei, verfügt über einen großzügigen Eingangsbereich mit bodentiefen Fenstern und einem hellen Verkaufsraum mit breiten Gängen, Backnische und attraktiver Warenpräsentation. Beim Bau wurde größten Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Die Verkaufsfläche und Nebenräume der Filiale kommen ohne fossile Brennstoffe aus. Ein integrales Anlagensystem wandelt die Abwärme der Kühlmöbel in Heizenergie um. Gute Wärmedämmung und eine verbesserte Lüftungsanlage sparen weitere Energie ein. Moderne, energiesparende LED-Beleuchtung verringert den Stromverbrauch dieser Filiale um rund 42.000 Kilowattstunden sowie den Kohlenstoffdioxidausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung.



Moderne Nahversorgung für Kiezbewohner und -besucher



Nachdem die alte Lidl-Filiale auf der Reeperbahn 2016 geschlossen wurde, trägt die neue Filiale entscheidend zur Nahversorgung vor Ort bei. Durch die kombinierte Nutzung aus Lidl-Filiale im Erdgeschoss und einem Hotel in den fünf weiteren Geschossen wird die Nahversorgung in der direkten Umgebung gesichert und der touristischen Bedeutung der Reeperbahn Rechnung getragen. So ergibt sich eine Win-Win-Situation für das Quartier.



"Mit der neuen Filiale sorgen wir dafür, dass der Kiez wieder einen modernen Nahversorger hat", erklärt Niels Kratzin, Bereichsleiter des Lidl-Immobilienbüros Hamburg und verantwortlich für die Projektentwicklung in der Hansestadt. "Davon profitieren Anwohner und Besucher gleichermaßen."



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



Über May & Co.:



Die May & Co. Unternehmensgruppe ist als Immobilienprojektentwickler und -investor seit 1983 aktiv. Der Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit in der Projektentwicklung von Einzelhandels-, Logistik- und Hotelimmobilien sowie in der Erschließung von Wohnbauland. Seit der Unternehmensgründung wurden mehr als 320 Projektentwicklungen erfolgreich realisiert.



