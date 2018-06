Washington - Der im Handelsstreit zwischen Peking und Washington zum Spielball gewordene chinesische Telekom-Konzern ZTE kann auf ein Ende der US-Sanktionen hoffen. Das US-Handelsministerium gab am Donnerstag in Washington einen Vergleich in Höhe von insgesamt 1,4 Milliarden Dollar mit dem Netzwerkausrüster und Smartphone-Anbieter bekannt. Der soll wegen illegaler Geschäfte mit dem Iran und Nordkorea zur Rechenschaft gezogen werden.

ZTE muss demnach eine Strafe in Höhe von einer Milliarde Dollar zahlen und weitere 400 Millionen Dollar als Pfand hinterlegen, die bei künftigen Regelverstössen einbehalten ...

