Das Modul 720242 ist kompatibel mit dem DL850EV (Vehicle Edition) sowie dem Scopecorder DL350 mit der Option /VE und stellt zusätzlich den vorhandenen Funktionsumfang des reinen CAN-Überwachungsmoduls bereit .

Erstmals 2012 vorgestellt, ist CAN FD (CAN mit flexibler Datenrate) eine Erweiterung des CAN-Protokolls bei dem die Datenübertragungsrate und die Nutzdatenlänge erhöht wurde und das bestehende CAN-Konzept beibehalten wurde. CAN FD ermöglicht Datenraten über 1 Mbit/s und ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...