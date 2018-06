Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe. UBS habe das Wertpapier erneut näher analysiert. Demnach werde die Aktie ein etwas höheres Aufwärtspotenzial zugestanden. Denn anstatt den bisher ausgerufenen 26,00 Euro belaufe sich der faire. [mehr] Piper Jaffray Tesla-Aktie: Kursgewinne nach positiven Statements! - Aktienanalyse Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse des Analysten Alexander Potter von Piper Jaffray: Analyst Alexander Potter von Piper Jaffray empfiehlt Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA). Die Kursgewinne von Tesla am gestrigen Tag sei durch mehrere positive Nachrichten anlässlich der Hauptversammlung ausgelöst worden. Das Ma. [mehr] Independent Research Enel-Aktie: Erfolgreiche AES Eletropaulo-Übernahmeofferte - strategiekonform - Aktienanalyse Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research: Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF). Im Rahmen der ersten Angebotsfrist seien Enel 73,4% des AES Eletropaulo-Aktienkapitals angedient worden (45,22 BRL je Aktie bzw. 1,27 Mrd. Euro; zweite. [mehr] Kolumnen mehr > Jürgen Sterzbach Trends-Update: Vonovia Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN UV0DYM auf eine steigende Vonovia-Aktie zu setzen, notiert um den Vorstellungskurs. Der Mini Future Long steht zur Stunde an der Börse Frankfurt bei einem Geldkurs von 0,89 Euro. Die Aktie befindet sich weiter im Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 39 und 42,40 Euro beschrieben werden kann. Dabei bewegte sie sich zuletzt zwischen 40,50 und 41 Euro zur Seite. Wer in der Erwartung einer steigenden Vonovia-Aktie in dieser Position noch investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 39,70 Euro belassen. Im Mini Futu. [mehr] Feingold-Research Top 10 Krypto-Check: Jetzt noch beim Überflieger einsteigen? Ähnlich wie am Aktienmarkt lohnt es sich auch bei den Kryptos nach Digitalwährungen mit relativer Stärke zu suchen. Für eine grobe Auswertung reicht bereits der Blick auf Performance-Listen über verschiedene Zeiträume. Antizykliker schauen auf Coins, die zuletzt besonders kräftig unter die Räder kamen. Aber auch eine gegenteilige Strategie kann sehr erfolgsversprechend sein. Im frühen Geschäft am Donnerstag bleibt die Stimmung am Krypto-Markt durchwachsen. Von der wieder größeren Risikobereitschaft am Aktienmarkt mit Rekorden bei den amerikanischen Small- und Mid-Caps sowie den Technologieindizes können die meisten Digitalwährungen noch nicht profitieren. Auf Sic. [mehr] Der Fisch am Tisch Warum Italien im Euro-Poker kein schlechtes Blatt hat . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...