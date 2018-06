Vor dem Gipfel in Kanada ist die Stimmung schlecht, entsprechend niedrig sind die Erwartungen. Annegret Bendiek von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) erklärt, warum der Gipfel zu Politikverdrossenheit führt.

Frau Bendiek, schon im vergangenen Jahr stand der G7-Gipfel auf Sizilien ganz im Zeichen von US-Präsident Trump. Das gemeinsame Kommuniqué wäre damals beinahe geplatzt. Letztlich haben die Beteiligten ihre Differenzen niedergeschrieben - was es bis dato noch nie gab. Was erwarten Sie von diesem Gipfel?Annegret Bendiek: Nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Sollte diesmal doch unerwartet ein gemeinsames Kommuniqué entstehen, wäre das ein positives Zeichen. Trump müsste dafür allerdings erst einmal zu der Einsicht gelangen, dass er seine Partner und Verbündeten brüskiert und dass das nicht von Vorteil für ihn ist.

Sie glauben aber nicht, dass das geschieht, oder?Zu erwarten ist das nicht. Letztlich sollten wir uns bei unserer Bewertung des Gipfels aber auch nicht zu sehr auf das Kommuniqué konzentrieren. Im Zweifel ist das ohnehin immer nur der kleinste gemeinsame Nenner.

Ist das G7-Format noch zeitgemäß, um multilaterale Politik effizient zu gestalten?Ich will das G7-Format nicht abschreiben, denke aber, es ist in seiner jetzigen Form und der aktuellen Situation nicht zeitgemäß. Es gehört irgendwie zu einer vergangenen Zeit der Großmachtpolitik, in der es wichtig war, welcher Staat sich gegen welchen durchsetzt. Im 21. Jahrhundert sind die Herausforderungen vernetzter wie die Digitalisierung zeigt und Staaten sollten dort multilateral handeln, wo sich etwas bewegen lässt. Dann geht eben auch eine Politik der G6.

Für den aktuellen Gipfel werden die Ausgaben auf 400 Millionen Euro geschätzt. Was erhalten wir dafür?Politikverdrossenheit. Wenn die führenden Staatslenker der demokratischen Welt zusammenkommen und sich nicht einigen, sendet das negative Zeichen an die eigenen Wähler, genauso wie an den Rest der Welt. Im Zweifelsfall legt das nur die Schwächen der liberalen Ordnung offen.

Nun soll es in diesem Gipfel um wichtige Themen gehen, unter anderem um mehr Bildung für Mädchen und Frauen, Gleichberechtigung oder saubere Energien. Themen, die ein Land alleine kaum angehen kann. ...

