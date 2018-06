Cannabis-Aktien lassen die Kurse an der Börse rauchen! Die Marihuana-Legalisierung in Kanada wirft ihren Schatten voraus: GRASGRÜNE KURSGEWINNE! Dank der kurz bevorstehenden Legalisierung Mitte des Jahres für den Freizeitgebrauch avanciert der Cannabis-Markt zum "Hottest Sector of 2018" - insbesondere für kanadische Unternehmen.

In den vergangenen Tagen meldete das "Who is Who" der Cannabis-Branche reihenweise spektakuläre Deals. Im Mittelpunkt: The Green Organic Dutchman (WKN: A2JLEE / TSX:TGOD), Aphria (WKN: A12HM0 / TSX:APH) und Aurora Cannabis (WKN: A12GS7 / TSX:ACB). Die Unternehmen sprühen vor Expansionsplänen und besitzen die beiden wichtigsten Zutaten für steigende Kurse: Phantasie und Kapital. Wir haben für Sie in unserem Round-Up die besten Cannabis-Aktien mit den wichtigsten News zusammengestellt.

Canada goes Cannabis - Das sollten Sie als Anleger nicht verpassen!

Noch ist es keine beschlossene Sache, aber die Wege sind bereitet für die vollständige Legalisierung von Cannabis in Kanada: Während das konkrete Datum noch nicht fest steht (ursprünglich wurde der 1. Juli angepeilt), ist man von offizieller Seite mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...