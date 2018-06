Der TecDax ist am Donnerstag nach dem jüngsten Höhenflug den Verlusten an der New Yorker Nasdaq-Börse gefolgt. Mit einem Minus von zuletzt 1,03 Prozent auf 2812,83 Punkte ging es für den deutschen Technologiewerte-Index am Nachmittag deutlich bergab. Am Vormittag hatte er noch die meiste Zeit im Plus gestanden und den höchsten Stand seit 2001 erreicht.

Die US-amerikanischen Tech-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite zollten am Donnerstag mit minus 0,81 beziehungsweise minus 0,66 Prozent ihrem jüngsten Rekordlauf Tribut. Sie dienen dem deutschen TecDax meist als Taktgeber. In diesem Jahr sind Techwerte beiderseits des Atlantiks bislang wesentlich besser gelaufen als Standardwerte./ajx/jha/

ISIN DE0007203275

AXC0200 2018-06-07/17:08