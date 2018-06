Das 1.000 m2 große Grundstück grenzt direkt an Wald und Felder, unmittelbare Nachbarn gibt es keine. Diese Lage gab dem Projekt seinen ganz besonderen Charme, auch wenn das Bestandshaus eine große Herausforderung darstellte: Der Keller besaß keinen Boden und war komplett zugewachsen, das Wasser kam und ging in regelmäßigen Abständen. Nur wenige Außenmauern ließen sich erhalten, Dach und Dachstuhl mussten komplett abgetragen und erneuert werden. Zuviel durfte rund um das Haus aber aufgrund seiner Lage im Außenbereich auch nicht geändert werden, alle Maßnahmen wurden im Vorfeld mit den entsprechenden Behörden im Detail abgestimmt.

»Zunächst haben wir den Keller 30 cm tiefer gegraben, um eine Deckenhöhe von 2 Metern zu erreichen und den Boden richtig abdichten zu können«, berichtet Bauherr Mathias Wilhelm. Die von uns eingebaute Beton-Bodenplatte im Keller wurde von einer Schweizer Spezialfirma mit Kunstharz verpresst, um den Keller trockenzulegen. Auch von außen wurde rund ums Haus gegraben und die Wände abgedichtet. Vom Bestand selbst ließen sich nur die Außenwände des Erdgeschosses erhalten, in Richtung Eingang wurde der Baukörper um 4 Meter verlängert. So stehen heute ca. 150 m2 Wohnfläche auf zwei Etagen zur Verfügung.

Die alten Außenwände erhielten eine 16 cm dicke Dämmschicht, die neuen Wände brachten von Haus aus sehr gute Dämmwerte mit. Selbst der Dachstuhl und das Dach wurden in Eigenleistung errichtet, auch hier wurde mit 22 cm Innen- und 5 cm Außendämmung auf gute Energiekennwerte geachtet. So ließ sich die KfW Förderung für die energetische Sanierung von Wohngebäuden für spezielle Einzelmaßnahmen nutzen, etwa für die Heizungsanlage: »Von Flüssiggas haben wir auf eine Pelletheizung umgerüstet und damit auch auf eine regenerative Energiequelle gesetzt«, freut sich Mathias Wilhelm. Die Anlage ist gekoppelt mit einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Badezimmer sowie Heizkörpern in allen anderen Räumen. ...

