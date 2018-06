Die Contrast 2 LED-Leuchten von Thorn setzen den Arco della Pace, eines der bedeutendsten neoklassischen Baudenkmäler in Mailand, bei Nacht in Szene. Die energiesparenden LED-Fluter mit hoher Lichtleistung installierte der Leuchtenhersteller rings um den »Friedensbogen«. So hebt die neue Lichtlösung die feinen Details und die großartige Handwerkskunst hervor und bietet den Besuchern ein außergewöhnliches Erlebnis.

Der Arco della Pace schlägt in Mailand eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart: Seine Struktur aus Granit mit Schmuckwerk aus Marmor symbolisiert die reiche Geschichte und das architektonische Erbe der lombardischen Hauptstadt. Heute ist er ein beliebter Treffpunkt von Stadtbewohner und Touristen. Die Mailänder Stadtverwaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...