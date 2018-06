Düsseldorf (ots) - Bereits zum zweiten Mal in Folge konnte das Internetportal Neuwagen24.de durch hervorragenden Service, Performance und Usability den Verbraucherpreis "Deutschlands Beste Online-Portale" gewinnen. Über 25.000 Kunden haben abgestimmt und die Website erneut zu einem von Deutschlands besten Online-Portalen gewählt. Den Verbraucherpreis initiieren das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender n-tv.



Unendlich viele Informationen, Angebote und Serviceleistungen findet man im Netz. Doch welches Angebot ist seriös, welches ist das beste und wo finde ich genau den Service, den ich brauche? Hier helfen Online-Portale weiter, die die vielfältigen Angebote filtern und sortieren. Und genau diese nahmen jetzt über 25.000 Verbraucher genauer unter die Lupe und überprüften insgesamt 398 Online-Portale auf Qualität und Vielfalt der angebotenen Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten, Reaktionen auf Kundenanfragen, Freundlichkeit, Beratungskompetenz sowie Informationswert und Bedienungsfreundlichkeit.



Neuwagen24.de konnte in allen Punkten überzeugen und schnitt auch im Ranking der Weiterempfehlungsbereitschaft seitens der Kunden besonders gut ab - ein Beleg für eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. "Dass wir diesen Verbraucherpreis bereits zum zweiten Mal in Folge gewinnen konnten, ist für uns eine große Bestätigung und spornt uns weiter an, auch in Zukunft unseren Kunden den besten Service in Kombination mit dem günstigsten Preis anbieten zu können", so Oliver Fink, einer der beiden Geschäftsführer von Neuwagen24.de.



Das Düsseldorfer Unternehmen Neuwagen24.de ist das Autohaus des Internets. Hier können Verbraucher sich einfach, sicher und günstig Neuwagen konfigurieren. Insgesamt stehen dem Kunden dabei über 30 Automobilmarken zur Verfügung. Diese individuell konfigurierten Neuwagen werden zu besonders günstigen Preisen, auf Wunsch auch inkl. einer Finanzierung, angeboten. Aktuell sind Preisnachlässe von bis zu 46 Prozent möglich. Neben einer Abholung bei den Vertragshändlern oder in den entsprechenden Werken von VW, Audi und BMW, können sich die Kunden ihr Wunschfahrzeug auch direkt vor die Haustüre liefern lassen. Ganz nach dem Motto: Einfach, sicher, günstig, besser!



Über Neuwagen24.de



Das Internetautohaus Neuwagen24.de steht für modernen Automobilvertrieb und kontinuierliche Leistungs- und Preisoptimierung mit größtmöglicher Markttransparenz, breitem Markenangebot, übersichtlicher Präsentation von Fahrzeugen und Ausstattungsmöglichkeiten für eine einfache Kaufentscheidung. Dabei wird besonders Wert auf Usability, Service und Sicherheit gelegt für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Dafür stehen die Neuwagen24.de-Preise und Garantien, die Kundenansprüchen an Fairness und Sicherheit gerecht werden.



