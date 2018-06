München (ots) - Brillant, scharf, schrill - wie Christian Lindner die FPD erneuert. Er hat geschafft, was viele nicht für möglich hielten. Die FDP ist wieder in den Bundestag eingezogen und stand sogar kurz davor, in die Regierung einzutreten - bis Christian Lindner einen spektakulären Rückzieher machte. Seitdem versucht die FDP im Bundestag ihr Profil als Oppositionspartei zu stärken. Im ARD-Sommerinterview wird der FDP-Vorsitzende Christian Lindner zu aktuellen Themen Stellung nehmen: zur Asylpolitik, zu der Forderung nach einem Untersuchungsausschuss, zum Umgang mit der AfD, aber auch zu den Vorstellungen der Freien Demokraten zu einer Neuorientierung Europas.



Wohin steuern die Freien Demokraten? Wie stark ist die Neuausrichtung der Partei von PR-Profi Christian Lindner geprägt?



Thomas Baumann begrüßt Christian Lindner am Sonntag, 10. Juni 2018, zum ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:30 Uhr ausstrahlt.



Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Ellis Fröder



Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags, 18:30 Uhr im Ersten:



8. Juli 2018: Robert Habeck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 22. Juli 2018: Jörg Meuthen (AfD) 5. August 2018: Horst Seehofer (CSU) 26. August 2018: Angela Merkel (CDU) 2. September 2018: n. n. (Die Linke)



