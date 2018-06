Vor Beginn des G7-Gipfels führender Industrienationen bereitet sich die kanadische Stadt Québec auf Proteste vor. Ein Zusammenschluss mehrerer Widerstandsgruppen kündigte für Donnerstagabend (Ortszeit) eine Demonstration durch das Zentrum der 500 000-Einwohner-Stadt an, für diesen Freitag einen "Day of Disruption" (Tag der Störung) in der Nähe des Zentrums und für Samstag eine weitere Demonstration.

Zahlreiche Schulen, Kindergärten und verschiedene Regierungsgebäude, unter anderem die Nationalversammlung von Québec, würden an diesem Freitag geschlossen bleiben, kündigte die Stadtverwaltung an. Rund 20 000 Kinder und etwa 10 000 Verwaltungsbeamte haben deswegen frei. Auch viele Geschäfte verbarrikadierten ihre Schaufenster mit Holzbrettern. Die Polizei war in erhöhter Alarmbereitschaft. In weiten Teilen der Stadt schien die Lage am Donnerstag aber noch äußerst ruhig.

Der Gipfel findet an diesem Freitag und Samstag in einem Luxushotel in La Malbaie statt, etwa zwei Autostunden nördlich von Québec. Der Tagungsort ist allerdings weitläufig abgesperrt, Proteste sind nur in einer speziellen Zone weit weg vom Tagungshotel erlaubt.

2001 war es bei einem Amerika-Gipfel in Québec zu gewaltsamen Protesten zwischen Polizei und zehntausenden Demonstranten gekommen. Bei einem G20-Gipfel in Toronto waren 2010 hunderte Demonstranten festgenommen worden, auch wegen einer speziellen Genehmigung für die Polizei. Für den G7-Gipfel gebe es diesmal keine entsprechenden Genehmigungen für die Polizei, teilten die Behörden mit./cah/DP/tos

