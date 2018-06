Jedes Jahr steht der russische Präsident Bürgern im Fernsehen Rede und Antwort. Dieses Mal sprach er über die Annexion der Krim, US-Strafzölle - und irrwitzige Medienberichte aus Deutschland.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die US-Zölle auf Stahl gegen langjährige Verbündete als ungerechtfertigte Sanktionen bezeichnet. Staaten, die nach der russischen Annexion der Krim Sanktionen verhängten, spürten nun am eigenen Leib, wie sich das anfühle, sagte Putin am Donnerstag in seiner alljährlichen mehrstündigen Fragerunde mit Bürgern im Fernsehen.

"Haben sie die Krim annektiert?", fragte Putin in Bezug auf Kanada und Mexiko. Gegen diese beiden Länder sowie gegen die EU hatte US-Präsident Donald Trump vergangene Woche Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt. Einen ähnlichen Schritt drohte er für Autoimporte an. Putin sagte, andere Staaten sähen Russland fälschlicherweise als Bedrohung und Konkurrenten an. Dieses falsche Konzept könne beendet werden, wenn sie einsähen, dass die westlichen Sanktionen ineffektiv, kontraproduktiv ...

