New York (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von Analyst Brian Lee von Goldman Sachs: Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Brian Lee von der Investmentbank Goldman Sachs im Hinblick auf die Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) eine Verkaufsempfehlung aus. Im Rahmen einer Branchenstudie zur Solarbranche sei die Sektoreinstufung von "neutral" auf "cautious" zurückgesetzt worden. In der zweiten Jahreshälfte 2018 rechnen . [mehr] Raiffeisen Bank International AG China: Die Zeichen stehen auf Abschwung Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktivitätsindikatoren für April zeigten, dass sich die Konjunkturdynamik in China allmählich abschwächt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die Industrieproduktion habe sich zwar auf +7,0% p.a. (6,0 p.a. im März) erholt, was auf einen stärkeren Lageraufbau zurückzuführen sein dürfte. Das Auslaufen der strengen Umweltvorschriften per Ende März dürfte ebenso unterstützt haben. In der Umweltthematik - einer der drei Pfeiler neben Armutsbekämpfung und Entschuldung im aktuellen 5-Jahresplan - werde die Regierung zukünftig aber strikter vorgehen als in den Jahren zuvor. Die Wachstumsrate der Anlageinvestitionen sei auf +7,0% p.a. seit Jahresbeginn (7,5% p.a. März) und somit auf den nied. [mehr] Citigroup +++ Barrick Gold-Aktie sollte verkauft werden! +++ Aktienanalyse New York (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Alexander Hacking von der Citigroup: Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Alexander Hacking von der Citigroup weiterhin die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) zu verkaufen. Im Rahmen einer Branchenstudie zum Goldminensektor passen die Analysten der Citigroup ihre Bewertungsmodelle an. Das Kursziel für die Aktien von Barrick Gold Corp. heb. [mehr] Kolumnen mehr > Thomas Heydrich DOW DAX die lahme Krücke DOW DAX die lahme Krücke Der DAX bewegt sich wieder mal wie eine lahme Ente. Der DOW explodiert und der DAX kommt nicht mal über die 13000. Die Anleger scheinen in die US-Wirtschaft mehr vertrauen zu haben. Charttechnisch hat sich nichts Neues getan, für den DAX ist die 13000 noch eine Nummer zu gross und der DOW steigt unbeeindruckt weiter. Negativ wird es beim DAX unter 12600 und beim DOW entsprechend unter 24000. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag b. [mehr] Redaktion boerse-frankfurt.de Zertifikate-Trends: Bitte mit Hebel DAX, US-Dollar, Ölpreis - all das beschäftigt Zertifikate-Anleger derzeit. Von den Einzelwerten steht die Deutsche Bank im Mittelpunkt. 7. Juni 2018. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die Querelen um die Regierungsbildung in Italien haben zwischenzeitlich wieder etwas Volatilität in den Markt gebracht. "Das war es dann aber auch schon", kommentiert Markus Königer von der ICF Bank. Nicht einmal die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und der EU und die nun doch eingeführten US-Zölle auf Stahl- und Aluminium hätten die Märkte beeindruckt. "Im Zertifikate-Handel war es daher eher ruhig", meint der Händler. Laut Simon Görich von der Baader Bank ist Öl wieder häufiger in der S. [mehr] CMC Markets DAX kapituliert vor wichtigen Hürden - Euro zieht wieder an Die Gegenbewegung im Euro nach oben hat dem Deutschen Aktienindex heute kräftig in die Suppe gespuckt. Was am Morgen so hoffnungsvoll begann und danach aussah, als könne der DAX die Hürden nehmen, die ihn von der 13.000er Marke trennen, wurde im Tagesverlauf Stück für Stück wieder zerstört. Auch an der Wall Street ist den Investoren nach der Rally noch nicht klar, wie sie sich vor dem anstehenden G7-Gipfel positionieren sollen und ob vielleicht schon zu viele Vorschusslorbeeren verteilt worden sind. Technisch betrachtet ist die Situation am deutschen Aktienmarkt zwar weiter bullisch, solange sich der DAX über 12.650 halten kann. Das Ziel lautet übergeordnet 13.1. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

