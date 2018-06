Die GroKo verhandelt um Details zum Baukindergeld. Streit ist vorprogrammiert: Die SPD wirft Bauminister Seehofer ein Foulspiel vor.

In der großen Koalition gibt es Ärger um das geplante Baukindergeld für Familien, die sich Wohneigentum anschaffen. Die Union und Bauminister will mehr Geld in die Förderung stecken als bisher verabredet. "Wir müssen beim Baukindergeld nachsteuern", teilte der baupolitische Sprecher der Unionsfraktion, Kai Wegner (CDU), am Donnerstag mit. "In einer Koalition werden die Dinge gemeinsam und nicht einsam durch den Bundesfinanzminister entschieden."

Aus dem SPD-geführten Finanzministerium hieß es dagegen, vereinbart seien insgesamt zwei Milliarden Euro für die Förderung von Wohneigentum bis 2021 - alles andere stünde unter Finanzierungsvorbehalt.

Der Konflikt brach, wie zunächst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte, am Mittwoch in einer Sitzung des Bauausschusses im Bundestag aus. Nach Berichten von Teilnehmern verlangte Bauminister Horst Seehofer (CSU), der an der Sitzung teilnahm, mehr Geld für das von der Union durchgesetzte Projekt.

Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, wer das Baukindergeld beantragen kann - allerdings könnten die bisher dafür vereinbarten Mittel je nach Ausgestaltung ...

