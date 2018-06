ZÜRICH (Dow Jones)--Kaum verändert hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Dabei bewegte sich der SMI in einer recht engen Spanne. Marktteilnehmer sprachen von einer verstärkten Zurückhaltung der Investoren. Mit dem G7-Treffen, dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kim Jong-un, sowie den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank stünden in den kommenden Tagen gleich mehrere wichtige Ereignisse auf der Agenda.

Für etwas Beruhigung auf der Politik-Seite sorgte das neue Kabinett in Spanien. Ministerpräsident Pedro Sanchez setzt mit der Benennung von Pro-Europäern ein Signal an den Zusammenhalt der Eurozone. In Italien sind dagegen Europaskeptiker zugange, jedoch ist zumindest die Handlungsfähigkeit des Landes wieder hergestellt. Nach dem Senat hat auch das Abgeordnetenhaus der Koalition aus populistischer 5-Sterne-Bewegung und rechtsextremer Lega das Vertrauen ausgesprochen.

Der SMI gewann 3 Punkte auf 8.548 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 40,06 (zuvor: 46,33) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen waren Mangelware. Gesucht waren in Europa die Bankenwerte. Nach den Andeutungen von EZB-Chefökonom Peter Praet gehe mittlerweile wohl fast jeder Marktteilnehmer davon aus, dass die EZB nächste Woche das "Tapering", also den Ausstieg aus ihrem Wertpapierkaufprogramm, bekannt geben werde, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Das davon ausgehende Signal steigender Zinsen wird an der Börse positiv für Bankenaktien gesehen. Zumal wird damit gerechnet, das die US-Notenbank in der kommenden Woche erneut an der Zinsschraube drehen wird.

In der Schweiz zeigten sich Werte aus dem Banken-Sektor mit Aufschlägen. Für die Papiere von Julius Bär ging es um 0,5 Prozent nach oben, CS Group gewannen 0,3 Prozent und UBS verbesserten sich um 0,7 Prozent.

Schwach tendierten die Aktien der beiden Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch, die mit Abgaben von 1,4 bzw. 2,0 Prozent die SMI-Verliererliste anführten. Einen überzeugenden Grund konnten Teilnehmer allerdings nicht nennen.

