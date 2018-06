Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäft am deutschen Aktienmarkt war am Donnerstag erneut von Zurückhaltung geprägt. Die Schaukelbörse rund um die Nulllinie dürfte nach Ansicht aus dem Handel bis auf weiteres anhalten. Mit dem G7-Treffen, dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem nordkoreanischen Staatschef, der geldpolitischen Entscheidung der EZB und der US-Notenbank und dem großen Verfall stünden in den kommenden Tagen gleich mehrere hochkarätige Ereignisse auf der Agenda. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 12.811, blieb damit über der Marke von 12.800.

Die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite war dünn. Mit einem Kurssprung von 10,4 Prozent brachten sich Steinhoff in Erinnerung. Die wichtigsten Kreditgeber des in Schwierigkeiten steckenden Möbelkonzerns unterstützen die laufende Restrukturierung, wie Steinhoff mitteilte. Damit gewinne das Unternehmen ausreichend Zeit, um die Restrukturierung weiter voranzutreiben. Die Aktie war zuletzt auf ein Rekordtief gefallen.

Adidas und Puma nicht wohl gelitten

Adidas verloren 2,6 Prozent. Ein Händler verwies auf eine Fußball-Studie der Universität Hohenheim. Dort heiße es, dass das kostspielige Sponsoring an Wirkung verloren habe. In der Zwischenzeit würden Marken wie Coca-Cola oder Adidas nur noch von 40 Prozent der Befragten als Sponsor wahrgenommen, vor vier Jahren seien es bei Adidas noch über 60 Prozent gewesen. Beim Konkurrenten Puma kam es zu verstärkten Gewinnmitnahmen - die Aktie gab 5,3 Prozent nach.

Gefragt waren Bankenwerte im DAX: Commerzbank gewannen 1,3 Prozent und Deutsche Bank 0,6 Prozent. Die Titel profitierten damit weiter von der jüngsten Entspannung der politischen Risiken in der Eurozone. Daneben stützten die zuletzt wieder gestiegenen Erwartungen an eine EZB-Zinserhöhung im kommenden Jahr. Nach einer Herunterstufung auf "Sell" durch Hauck & Aufhäuser ging es für die Bechtle-Aktie im TecDAX um 7,3 Prozent nach unten.

Die Entwicklung der Immobilienwerte am deutschen Aktienmarkt zeigt weiter eine hohe Korrelation mit der Rendite-Entwicklung am deutschen Anleihemarkt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen stieg am Donnerstag um 3 Basispunkte auf 0,49 Prozent. Das drückte auf die Immowerte: Vonovia verloren 1,6 Prozent, LEG 1,3 Prozent oder Alstria Office 0,9 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,9 (Vortag: 110,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,32 (Vortag: 3,99) Milliarden Euro. Es gab 12 Kursgewinner und 18 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.811,05 -0,15% -0,83% DAX-Future 12.808,00 -0,19% -0,96% XDAX 12.810,18 -0,69% -0,40% MDAX 26.698,66 -0,41% +1,90% TecDAX 2.815,40 -0,94% +11,32% SDAX 12.560,80 -0,30% +5,67% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,75 -20 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.