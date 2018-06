Die Deutsche Bank konnte die eigenen Anhänger, Analysten und auch künftige Investoren am Donnerstag erneut etwas beruhigen. Immerhin gelang dem Titel ein kleines Plus von 0,64 %, nachdem es bereits am Mittwoch um 0,8 % nach oben gegangen war. Dies könnte theoretisch darauf hindeuten, dass bald tatsächlich ein neuer Aufwärtsschwung einsetzen kann. Dies ist alles im Konjunktiv formuliert, denn eigentlich befindet sich der Titel in einer ausgesprochen schwachen Situation.

Konkret: Die Aktie ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...