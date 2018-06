Am Mittwoch verwies die Commerzbank auf eine Umfrage, bei der in diversen Kriterien die besten Bankhäuser ermittelt werden sollen. Diese sogenannte Extel-Umfrage umfasste laut Commerzbank die Auswertung von Antworten von ca. ?11.000 Experten für den europäischen Aktienmarkt?. Und aus Sicht der Commerzbank erfreulich konnte sie dabei beim Punkt ?Germany: Leading Brokerage Firm? den Platz 1 erzielen ? und zwar damit 7 Jahre in Folge. Auch im Hinblick gerade auf das Research in Bezug auf kleinere ... (Peter Niedermeyer)

