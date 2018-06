Für den Dauerkrisenwert Steinhoff ging es am Mittwoch noch einmal massiv nach unten. Die Aktie verlor gut 8 % und befindet sich im direkten Anflug auf die niedrigsten Kurse aller Zeiten. Dies wiederum könnte das vorläufige Signal für einen weitgehenden Ausverkauf sein, so die charttechnischen Analysten. Da spiel es auch keine Rolle, dass es am Donnerstag noch einmal kräftige Aufschläge zu vermelden gibt. Dies dürfte nur ein letztes kleines Aufbäumen gewesen sein.

