Zürich - Nach einem festeren Beginn ist dem Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag der Schnauf ausgegeben. Bis Börsenschluss schleppte sich der Leitindex SMI ganz knapp noch in die Pluszone, nachdem er am Nachmittag gar ins Minus gerutscht war. Laut Händlern sorgten sich die Anleger um den sich zuspitzenden Handelsstreit zwischen den USA und Europa im Vorfeld des am Freitag beginnenden G-7-Treffens, bei dem es Krach um die US-Schutzzölle geben dürfte. Angesichts der Differenzen zwischen US-Präsident Donald Trump und den restlichen sechs westlichen führenden Wirtschaftsmächten waren die Investoren auf der Hut.

Auch die Sorgen um die politische Lage in Italien hemmte die Kauflust der Anleger. Die neue populistische Regierung in Rom hat für Turbulenzen an den Anleihemärkten gesorgt. Zudem wird das erwartete Ende der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) laut Händlern nicht nur positiv aufgenommen an den Finanzmärkten. Keine Stütze kam aus Amerika, wo die Vorgaben durchzogen waren. Während der Dow Jones den höchsten Stand seit Mitte Mari erreichte, knickte der technologielastige Nasdaq nach den deutlichen Kursgewinnen der letzten Tage ein.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,04 Prozent höher auf 8'548,33 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,08 Prozent auf 1'430,53 Punkte, während der breite Swiss Performance ...

