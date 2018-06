Die Aktie von Tesla zählt immer noch zu den Lieblingsaktien der wikifolio-Trader. Der Hersteller von Elektroautos ist zurzeit in über 1.100 wikifolios vertreten und bewegt sich damit auf ähnlichem Niveau wie die Highflyer-Aktien von Netflix oder Nvidia. Das ist insofern erstaunlich, als in den vergangenen Monaten weder die Nachrichtenlage noch die Aktienkursentwicklung Grund zur Hoffnung gemacht haben. Doch das Vertrauen der Trader scheint sich auszuzahlen. Gestern legte die Aktie um fast 10 Prozent zu. Auslöser dieser Kursexplosion waren Aussagen von Firmenlenker Elon Musk auf der Hauptversammlung des Unternehmens. Dort bezeichnete er es als "sehr wahrscheinlich", dass Tesla es bis Ende Juni schaffen werde, wie geplant wöchentlich 5.000 Autos des Model 3 herzustellen. Zuletzt lagen die Produktionszahlen deutlich unter diesem Zielwert. Zudem warnen in letzter Zeit immer mehr Analysten davor, dass Tesla in Kürze zwingend neues Kapital ...

