Nach einer erfolgreichen Startphase an der Börse brach die Aktie des Telefonspezialisten Nfon ein. So hat Berenberg die Talfahrt gestoppt.

Es ist eine Kurve wie aus dem Lehrbuch der Investmentbanker: Sie zeigt ein gelungenes Debüt, darauf folgend einen drastischen Abstieg, dann eine überlegte Rettungsaktion und zum "Happy end" eine Erholung, die bis heute anhält. Die Rede ist von der Aktie des Unternehmens Nfon. Es bietet virtuelle Telefonanlagen an, bei denen die Gespräche über die Internetverbindung abgewickelt werden.

Die zu zwölf Euro ausgegebene Aktie kletterte am ersten Börsentag - es war der 11. Mai dieses Jahres - in der Spitze bis auf 13,95 Euro, zum Handelsschluss kostete sie 13,11 Euro, immerhin ein Plus von gut neun Prozent.

Allerdings hatte sich Nfon an die Börse gezittert: Die Aktien konnten nur nahe dem unteren Ende der gesenkten Preisspanne untergebracht werden. Insgesamt brachte der Börsengang so nur 80,5 Millionen Euro ein, statt der ursprünglich geplanten bis zu 138 Millionen Euro. Von dem Emissionserlös gingen 50 Millionen an das Unternehmen ...

