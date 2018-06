In der vergangenen Woche erwischte es Micron Technology eiskalt. Denn man geriet in das Visier der chinesischen Anti-Monopol-Behörde. Diese hat eine Untersuchung gestartet, ob verschiedene Halbleiter-Produzenten unerlaubte Preisabsprachen getroffen haben. Aktuell betroffen sind davon neben Micron auch Samsung und SK Hynix. Allzeithoch geschafft - Was nun? Das sorgte an der Börse für eine gehörige Schrecksekunde. ...

